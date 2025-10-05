Выгодное предложение дня: купе-кроссовер Volkswagen Taigo за £187 в месяц

Volkswagen Taigo продолжает набирать популярность среди купе-кроссоверов, тенденцию к выпуску которых когда-то заложил BMW X6. Теперь подобные автомобили доступны и в более доступном сегменте рынка. Taigo, по сути, представляет собой вариант Volkswagen T-Cross с покатой линией крыши, что придает автомобилю более спортивный облик. На официальном сайте производителя можно встретить упоминание о “спортивном купе-стиле” этой модели, хотя сравнивать ее с Scirocco вряд ли уместно.

Покупателям, скучающим по Scirocco, стоит обратить внимание на Taigo, который доступен по весьма привлекательной цене. Сейчас на портале Car Leasing Online действует специальное предложение: версию 1.0 TSI 115 DSG Match можно взять в лизинг за £187,25 в месяц. Это делает этот автомобиль, обладающий размерами, сопоставимыми с Polo, одним из самых выгодных вариантов в своем классе.

Срок действия лизинга составляет 36 месяцев, при этом годовой лимит пробега установлен на уровне 5 000 миль, а первоначальный взнос составляет £2 546,98. В случае необходимости, возможен пересмотр условий по пробегу, если автовладельцу потребуется большее количество миль в год.

Комплектация Match, предлагаемая в рамках этого предложения, находится на ступень выше базовой версии Life. В арсенале этой модификации, помимо стандартного 8-дюймового цифрового кокпита и набора систем безопасности, присутствуют 17-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида, тонированные стекла сзади, а также система бесключевого доступа.