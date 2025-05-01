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Выгодное предложение дня: Skoda Elroq с идеальной комплектацией за замечательные £259 в месяц

Skoda Elroq: Exclusive Offer on Family-Friendly Electric SUV - Auto Express. Lease this sophisticated and spacious SUV for just £259 per month with a £3,467 initial payment. Enjoy a relaxing and comfortable drive with the Skoda Elroq!
РедакцияР
Редакция
01.05.2025, 19:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Нам удалось обнаружить просто блестящий Skoda Elroq, предлагаемый за немного менее £300 в месяц в начале этого года, поэтому мы очень рады сообщить, что этот совершенно новый, подходящий для семей электрический внедорожник теперь может стать вашим за чуть более £250 в месяц через сервис Auto Express Find A Car.

Именно такую цену предлагает Leasing Options за Skoda Elroq 60 в SE L - именно ту комплектацию, которую мы рекомендуем - в лизинг на два года с годовым пробегом 5 000 миль в год. Это требует первоначального платежа в размере £3 467, за которым следуют ежемесячные платежи в размере £259.

Однако для того чтобы действительно получить максимум за свои деньги, мы предлагаем выбрать лизинг на три или даже четыре года. Они доступны всего за £22 в месяц дороже и схожим первоначальным взносом.

Если вы хотите увеличить годовой лимит пробега до 8 000 миль, это будет стоить ближе к £30 в месяц, что также может быть вам интересно, потому что Elroq - это очень расслабляющая, искусно сделанная и комфортабельная машина для вождения, идеально подходящая для долгих поездок. Еще более впечатляющим является заметно малый радиус поворота всего в 9,3 метра, что меньше, чем у MINI Cooper.

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