Спецпредложение дня: О-ля-ля… шикарный Peugeot E-3008 за символические £227 в месяц

Если вам нужны доказательства того, как французская компания Peugeot стала желаемым и смелым автомобильным брендом, то обратите внимание на неоспоримо стильный E-3008.

Его привлекательный внешний вид и роскошный интерьер - его яркие особенности, но по мере роста качества, росла и цена. К счастью, сделки по лизингу, такие как сегодняшнее предложение, снимают боль.

E-3008, конечно, не самый дешевый электрический компактный внедорожник на рынке, однако компания Select Car Leasing предлагает этот роскошный Peugeot всего за £227.24 в месяц.

Это двухлетнее предложение требует £3,080.88 в качестве первоначального взноса, а пробег ограничен 5,000 миль в год. Нужно больше? Можно увеличить лимит до 8,000 миль в год за дополнительные £26.57 в месяц.

Эта сделка предоставляет вам версию Allure. Но поскольку Peugeot переосмыслила себя, чтобы быть на расстоянии вытянутой руки от установленных премиальных брендов, версия Allure - это нечто, на что стоит обратить внимание.

Интерьер буквально богат лакомствами, такими как 21-дюймовый изогнутый дисплей, включающий сенсорную информационно-развлекательную систему и цифровые приборы для водителя. Встроенная система навигации выполнена в 3D, и есть третий экран для «i-Toggles» - термин от Peugeot для настраиваемых виджетов.

Под стройным корпусом находится батарея емкостью 73 кВтч, обеспечивающая заявленный запас хода в 326 миль, и в наших испытаниях мы обнаружили, что реальный запас хода все равно впечатляет и составляет 300 миль.

Производительность, тем временем, достаточно быстрая благодаря двигателю мощностью 207 л.с., хотя комфорт езды немного жестковат.

Выбор сделки дня, который мы делаем, берется из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены наличием.

Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Peugeot E-3008 у ведущих поставщиков на нашей странице Peugeot E-3008.

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Фото: autoexpress

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