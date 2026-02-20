Выгодное предложение дня: новый британский Nissan Leaf — отличная покупка за £296 в месяц

Совсем скоро новый электрокар Nissan Leaf британской сборки появится в автосалонах, однако привлекательные условия аренды уже доступны для автолюбителей.

По данным сервиса Auto Express Buy A Car, компания Select Car Leasing предлагает свежую версию кроссовера-фастбека Nissan Leaf всего за £296.08 в месяц. Такая стоимость считается очень выгодной для сегмента электромобилей.

Договор аренды рассчитан на четыре года и предусматривает первоначальный взнос за 12 месяцев. При этом, если уменьшить первоначальный платёж до девяти месяцев, сумма ежемесячного платежа немного увеличится — до £313.50, но позволит сэкономить £730 на старте.

Лимит пробега при стандартном взносе составляет 5 000 миль в год, однако его можно увеличить до 8 000 миль всего за дополнительную плату в размере £9.39 в месяц.

Третье поколение Nissan Leaf заметно отличается от своих предшественников. Новинка построена на современной платформе и получила кузов в стиле модного кроссовера-SUV, в отличие от классического семейного хэтчбека прошлых лет.

В рамках представленного предложения доступна версия с расширенным аккумулятором на 75kWh. Это обеспечивает запас хода до 375 миль, а максимальная скорость быстрой зарядки достигает 150kW. Базовая версия с батареей 52kWh появится чуть позже.

Салон автомобиля также претерпел значительные изменения: теперь здесь установлен горизонтальный цифровой дисплей, новейшие мультимедийные экраны, а уровень комфорта и качество сборки заметно улучшились.

В рамках этого предложения клиент получает базовую комплектацию Engage, которая включает 18-дюймовые легкосплавные диски, два 12,3-дюймовых дисплея с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также тепловой насос для повышения эффективности работы в холодное время года.

Фото: autoexpress

Все предложения формируются на базе собственного сервиса Auto Express Buy A Car, который объединяет самые актуальные акции от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Важное уточнение: условия акции, цены и наличие автомобилей могут меняться. Если эта акция завершится, всегда можно найти другие выгодные предложения на Nissan Leaf на специальной странице модели.

Предложения на соперников Nissan Leaf:

Фото: autoexpress

Volvo Ex40: новая модель доступна по цене £42,360 с возможной экономией до £2,100.

Фото: autoexpress

Skoda Elroq: стоимость нового автомобиля составляет £28,114, средняя экономия — £4,978.

Фото: autoexpress

BYD Atto 3: новая модель предлагается за £35,141 с возможной экономией до £3,049.