Скидка на автомобиль дня: гибридный Hyundai Tucson с расходом топлива менее 50 миль на галлон за £232 в месяц

Спортивный обвес N Line и гибридная сила

48,7 миль на галлон для экономии на топливе

£3,084 первоначальный взнос, затем £232 в месяц

Не скажешь, что нынешнее поколение Hyundai Tucson уже пять лет на рынке, просто глядя на него; его острая стилистика все еще выглядит современной, а обновление 2024 года также освежило интерьер. Хотя и старая модель не сильно нуждалась в изменениях в этом месте, но последняя модель теперь имеет больше общего с ретро-футуристическим Hyundai Ioniq 5.

В отличие от автомобилей с эмблемой Ioniq, Tucson по-прежнему работает на внутреннем сгорании, хотя уже довольно давно доступен в гибридной версии, и именно эту машину мы предлагаем в нашей разделе Автомобиль Дня. Через VIP Gateway Hyundai Leasing вы можете стать обладателем Hyundai Tucson 1.6 T Hybrid N Line за £232.10 в месяц по 24-месячному контракту.

Это после первоначального взноса в размере £3,084.25, при этом годовой лимит составляет 5 000 миль - хотя, как обычно, вы, скорее всего, сможете договориться о дополнительных милях за небольшую дополнительную плату, если этот Tucson должен стать вашим основным семейным автомобилем и нужно будет проехать немного больше миль.

Скорее всего, это не тот автомобиль, на котором вы поедете просто так, потому что Tucson создан для спокойного и незатейливого вождения. Но соперники также редко известны своей способностью радовать, поэтому мы не можем быть слишком строгими к Tucson в этом отношении. Tucson Hybrid использует 1,6-литровый турбированный двигатель и электромотор, чтобы выдавать 212 л.с., так что характеристики более чем приемлемы: вы получаете разгон до 100 км/ч за 8,2 секунды, хотя достижение этой цифры порождает слишком много шума от иногда бурного двигателя.

Однако вам, вероятно, понравится внешний вид и ощущение интерьера, а также щедрые комплектации в этом исполнении N Line, и практичность пяти мест в салоне и 577-литровый багажник в гибридной версии. Tucson также справится с легким буксированием, если у вас есть компактный дом на колесах, благодаря предельно допустимой массе буксировки 1 360 кг.

Выбор автомобиля дня, который мы делаем, основан на нашем собственном сервисе Auto Express Find a Car deals, включающем лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Hyundai Tucson у ведущих поставщиков на нашей странице с предложениями по лизингу Hyundai Tucson Hybrid...

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