Выгодное предложение дня: Nissan Micra — «Micra по имени, микра по цене!» Всего за £190 в месяц

Компания Nissan объявила о возвращении культовой модели Micra в полностью электрическом исполнении, отметив привлекательную цену на новинку.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с Select Car Leasing предлагает новый электрический хэтчбек за £189.62 в месяц на протяжении трёх лет. Размер первоначального взноса составляет £2,629.44. Для сравнения отмечается, что предложение по Micra сопоставимо с условиями аренды её «родственницы» — Renault 5.

Первоначальный взнос равен 12 ежемесячным платежам. В то же время клиентам доступна альтернатива — разбить сумму на девять месяцев, что уменьшает первый платёж до £2,186.13, а ежемесячный платёж составит £203.57.

В базовой версии с 12-месячным начальным взносом годовой пробег ограничен 5 000 миль. При необходимости лимит можно увеличить: 6 000 миль обойдутся на £6.21 дороже в месяц, а 8 000 миль — на £11.24.

Электрическая Micra оснащается батареей ёмкостью 40 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 198 миль по данным Nissan. Быстрая зарядка мощностью 80 кВт позволяет пополнить заряд аккумулятора с 15% до 80% примерно за полчаса.

В комплектацию Engage входят 18-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, интегрированные сервисы Google Maps, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Стандартная тепловая помпа обеспечивает эффективную работу электромобиля в течение всего года.

По динамическим характеристикам новая Micra не уступает французской Renault 5. Она отличается манёвренностью в городских условиях и азартом на извилистых дорогах. Интерьер выполнен с применением современных материалов и цветовых решений, что создаёт ощущение обновлённого пространства.



Для сравнения, на рынке также представлены конкуренты Micra. Например, Renault 5 доступна по цене от £21,050 с возможной экономией до £3,011. Fiat Grande Panda предлагается от £17,950 со средней выгодой £1,098, а Citroen C3 — от £17,105 с экономией до £1,887.



