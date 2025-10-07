Выгодное предложение дня: MG4 всего за £185 в месяц — «самая низкая цена за долгое время»

MG4 вновь оказался в центре внимания благодаря привлекательному предложению на рынке электромобилей. Несмотря на то, что этот хэтчбек не попал под действие правительственной программы субсидирования электрокаров, бренд, принадлежащий китайским инвесторам, решил значительно снизить цены на свои электромобили за счет собственной системы скидок. В результате, MG4 сейчас можно приобрести по действительно выгодной цене.

Эксклюзивное предложение от VIPGateway.co.uk, доступное через сервис Auto Express Buy A Car, позволяет оформить лизинг на эту электрическую пятидверную модель всего за £184.85 в месяц. Это минимальная стоимость за долгое время, которая позволяет MG4 конкурировать с моделями, участвующими в государственной программе поддержки.

Условия сделки предусматривают трехлетний срок аренды с первоначальным взносом в размере £2,568.17. Допустимый годовой пробег составляет 5,000 миль. При желании лимит можно увеличить до 8,000 миль, в этом случае ежемесячный платеж составит £194.

MG4 отличает не только доступность, но и практичность в повседневной эксплуатации. Автомобиль обладает современным дизайном и обеспечивает комфортное управление.

Речь идет о базовой версии SE, которая оснащена навигационной системой, 10,25-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой панелью приборов на 7 дюймов. Кроме того, предусмотрено мобильное приложение для управления рядом функций автомобиля.

MG4 оснащается электрическим мотором мощностью 168 л.с., который приводит в движение задние колеса. Энергия поступает от батареи емкостью 49 кВт·ч. В результате автомобиль отличается динамичностью, а также уверенно ведет себя на поворотах, сохраняя высокий уровень комфорта.

Фото: autoexpress

Несмотря на то, что батарея в этой комплектации является наименьшей в линейке MG4, производитель заявляет запас хода в 218 миль. В ходе тестов удалось добиться показателя от 190 до 200 миль, что делает модель привлекательной для тех, кто ищет баланс между экономичностью и эффективностью.

Ежедневно редакция Auto Express выбирает лучшие предложения по покупке автомобилей через собственный сервис, который объединяет актуальные скидки от дилеров и лизинговых компаний Великобритании. Условия могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если акция закончится, больше выгодных предложений на MG4 всегда можно найти на специальной странице модели.

Рынок электромобилей также предлагает интересные альтернативы MG4. В их числе — Volkswagen Id.3, который в наличии можно приобрести за £27,564, а средняя экономия составляет £2,875.

Фото: autoexpress

Еще один конкурент — Cupra Born. Новые автомобили этой модели доступны по цене от £27,053, при этом средняя экономия достигает £7,075.

Фото: autoexpress

BYD Dolphin также является достойным вариантом, его стоимость составляет £27,993 при средней экономии £2,190.