Выгодное предложение дня: MG IM5 «наступает на пятки» Tesla Model 3 благодаря низкой цене

MG IM5 доступен на выгодных условиях лизинга в Великобритании: электромобиль с запасом хода 490 км, премиальным оснащением и ценой ниже Tesla Model 3.
Редакция
08.10.2025, 19:32·2 мин
Фото: autoexpress

MG расширяет свои амбиции, представляя новую линейку IM и делая шаг в сегмент более премиальных автомобилей. Несмотря на имидж производителя доступных машин, компания рассчитывает с помощью моделей IM завоевать новую аудиторию.

Особое внимание привлекло предложение на электроседан MG IM5, который позиционируется как прямой конкурент Tesla Model 3 и BYD Seal. На платформе VIPGateway.co.uk при поддержке сервиса Auto Express Buy A Car сейчас действует выгодная программа — стоимость аренды составляет всего £276,35 в месяц. Это примерно на £20 дешевле, чем стоимость аналогичных предложений на Model 3 и BYD Seal.

MG IM5 превосходит своих соперников по размеру, что делает это двухлетнее предложение особенно привлекательным для покупателей. Для оформления лизинга потребуется первоначальный взнос в размере £3,577.17. Пробег по договору ограничен 5 000 милями в год, но за дополнительную плату в £22 в месяц лимит можно увеличить до 8 000 миль.


Фото: autoexpress

В рамках акции предлагается версия Standard Range, оснащённая аккумулятором ёмкостью 75 кВт·ч и электромотором мощностью 291 л.с., который приводит в движение задние колёса. Такая комбинация обеспечивает разгон до 62 миль/ч за 6,8 секунды и позволяет проезжать до 304 миль без подзарядки.

MG традиционно уделяет внимание оснащению своих моделей, и IM5 не стал исключением. В стандартной комплектации предусмотрены полностью светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, парковочные датчики спереди и сзади, камера заднего вида, панорамный экран диагональю 26,3 дюйма и сенсорный дисплей на 10,5 дюйма.

IM5 отличается комфортом и простотой в управлении: у него лёгкое рулевое управление, отличная устойчивость на дороге и высокий уровень шумоизоляции, что обеспечивает приятные ощущения за рулём даже на дальних дистанциях.

Напомним, что рубрика «Автомобильное предложение дня» формируется на основе актуальных лизинговых и дилерских программ, доступных через сервис Auto Express Buy A Car. Условия и цены могут меняться, количество автомобилей ограничено. Если данное предложение утратит актуальность, больше вариантов аренды MG IM5 можно найти на соответствующей странице портала.

Источник

