Выгодное предложение дня: Lexus LBX — «настоящий младший люксовый внедорожник» всего за 215 фунтов в месяц

Лексус LBX доступен по выгодной цене от 215,40 фунтов в месяц. Экономичный гибрид расходует 62,7 миль на галлон, начальный взнос от 2427,15 фунтов.
30.03.2026, 17:12·2 мин
В сегменте компактных кроссоверов внимание покупателей редко останавливается на Lexus LBX — самой маленькой модели в линейке бренда. Однако новое предложение может изменить ситуацию и сделать этот автомобиль более привлекательным выбором.

Сервис Auto Express Buy a Car совместно с Milease предлагает Lexus LBX по выгодной цене — всего за £215,40 в месяц при двухгодичном контракте. Для этого потребуется внести первоначальный платёж в размере £2,884.80 за 12 месяцев.

Тем, кто предпочитает снизить стартовые расходы, доступна альтернатива: при девятимесячном взносе в £2,427.15 ежемесячный платёж составит £236.35, что также выглядит вполне конкурентоспособно.

Стандартный лимит пробега установлен на уровне 5,000 миль в год. При необходимости его можно увеличить до 8,000 миль всего за £18 дополнительно к ежемесячной оплате — этот вариант может оказаться более удобным для многих водителей.

Lexus LBX выделяется среди конкурентов благодаря своему премиальному статусу и компактным размерам. Модель создана на базе той же платформы, что и Toyota Yaris Cross, что обещает высокий уровень комфорта и экономичности эксплуатации.

Под капотом располагается гибридный агрегат объёмом 1.5 литра с тремя цилиндрами и системой самозарядки. В отличие от Toyota, инженерам Lexus удалось повысить мощность двигателя — теперь она составляет 136 л.с. Электронная трансмиссия e-CVT способствует экономии топлива, а заявленный расход по циклу WLTP достигает впечатляющих 62.7 миль на галлон.

