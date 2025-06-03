Автомобильный дил на сегодня: Jaecoo 7 предлагает стиль Range Rover всего за £244 в месяц.

Новый китайский бренд Jaecoo, только что появившийся на рынке автомобилей Великобритании, начинает завоевывать популярность среди британцев, если судить по последним данным о продажах.

Мало удивительно, что с такими предложениями, ведь за сумму значительно меньшую, чем £250 в месяц, вы можете стать обладателем внедорожника Jaecoo 7, который имеет стиль в стиле Range Rover, укомплектован технологиями и доступен по очень привлекательной цене.

Это предложение от Select Car Leasing через сервис Auto Express Find a Car позволит вам получить ключи от совершенно нового Jaecoo 7 всего за £243.85 в месяц.

Это трехлетнее предложение требует первоначального платежа в размере £3,280.20, а пробег ограничен 5,000 милями в год. Однако его можно увеличить до 8,000 миль в год всего за немного больше £8 в месяц.

Jaecoo 7 имеет те же основы, что и также недорогой Omoda 5, который был представлен на прошлой неделе как Сделка дня, но материнская компания Chery считает Jaecoo более высококлассным.

Возможно, именно поэтому Jaecoo, кажется, обратился к Range Rover за вдохновением для стиля, задняя часть 7-го модели имеет некоторые черты Range Rover Evoque. Узкие фары, квадратные размеры и большая решетка придают автомобилю дополнительную харизму.