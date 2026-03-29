Выгодное предложение дня: гибридный Hyundai Santa Fe за £300 в месяц — всего £43 за место

Hyundai Santa Fe: выгодное предложение для большой семьи

На рынке крупных автомобилей обычно установлены высокие цены, но очередное специальное предложение дня от Auto Express демонстрирует обратное. Гибридный семиместный Hyundai Santa Fe теперь доступен всего за £300 в месяц по сервису Auto Express Buy A Car — что эквивалентно £42.80 за одно посадочное место.

Предложение оформлено через Carwow Leasey и рассчитано на два года при годовом пробеге 5,000 миль. Первоначальный взнос составляет £3,903.28. Для тех, кто планирует использовать автомобиль чаще, возможно увеличение лимита пробега до 8,000 миль в год и снижение первого платежа до £2,654.92, при этом ежемесячная плата составит £393.32.

Особенно привлекательно предложение выглядит с учетом того, что речь идет о модели 1.6-литрового plug-in гибрида в комплектации Premium. Система полного привода и гибридная установка мощностью 288 л.с. позволяют автомобилю справляться с перевозкой грузов и буксировкой. Согласно данным Hyundai, несмотря на внушительный размер, Santa Fe расходует всего 74.3 миль на галлон и способен проехать на электротяге более 33 миль — отличный вариант для повседневных поездок по городу и школьных маршрутов.

Комплектация Premium включает все необходимые современные опции: подогрев кожаных передних сидений, адаптивный круиз-контроль, датчики парковки спереди и сзади, камеру заднего вида и несколько USB-C портов для зарядки гаджетов всей семьи. Также предусмотрены два 12.3-дюймовых экрана с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, если встроенная навигация кажется неудобной.

Ежедневные предложения на автомобили формируются на основе собственной платформы Auto Express Buy A Car, которая агрегирует лучшие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Напоминаем, что условия могут меняться, а количество машин по акции ограничено. Если срок действия этого предложения закончится, больше выгодных вариантов аренды Hyundai Santa Fe всегда можно найти на специальной странице модели.

Выгодные предложения на конкурирующие модели

Peugeot 5008: автомобиль в наличии стоит £41,759, средняя экономия — £7,171.

KIA Sorento: цена в наличии — £39,941, средняя экономия — £4,166.

Skoda Kodiaq также доступна в наличии по цене £35,621, средняя экономия — £3,970.