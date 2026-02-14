Выгодное предложение дня: «горячий» Volkswagen Golf R всего за 327 фунтов в месяц

Мощный двигатель и полный привод

Просторный салон, практичность и отсутствие излишней нервозности

Всего 327 фунтов стерлингов в месяц

Многие автомобили с высокими динамическими характеристиками сопровождаются рядом компромиссов, из-за которых возникает вопрос, стоит ли удовольствие от вождения потраченных усилий. Однако Volkswagen Golf R традиционно удаётся минимизировать эти неудобства, и новое предложение дня от Car Deal только усиливает эту позицию.

Компания UK Carline предлагает Volkswagen Golf R по лизинговому соглашению за 327 фунтов стерлингов в месяц через сервис Auto Express Buy A Car. Срок аренды составляет два года, а первоначальный взнос – 4 195 фунтов. Для тех, кто не желает вносить крупную сумму сразу, предусмотрена альтернатива: 519 фунтов первоначально и далее 24 ежемесячных платежа по 485 фунтов. Условия сделки можно скорректировать в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Годовой лимит пробега составляет 5 000 миль, однако за дополнительную плату в 26,67 фунтов в месяц он увеличивается до 8 000 миль. Подобные выгодные предложения на Golf R появляются время от времени, и осенью этот полноприводный хот-хэтч уже становился сделкой дня при цене 315 фунтов в месяц. С учётом того, что стоимость увеличения годового пробега до 8 000 миль существенно снизилась (ранее превышала 40 фунтов в месяц), можно отметить, что это самое выгодное предложение на сегодняшний день.