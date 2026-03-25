Выгодное предложение дня: «Горячий» универсал Volkswagen Golf R — динамика и простор за 301 фунт в месяц

На рынке автомобильных предложений появилось новое выгодное предложение: универсал Volkswagen Golf R Estate теперь можно оформить за 301,48 фунта стерлингов в месяц. Это предложение стало доступно благодаря сервису Auto Express Buy A Car и партнеру VIPGateway.

Для заключения трехлетнего договора потребуется первоначальный взнос за 12 месяцев в размере 3 987,71 фунта. Годовой лимит пробега составляет 5 000 миль, однако условия можно скорректировать под индивидуальные потребности.

Так, если сумма стартового взноса кажется завышенной, клиент может выбрать схему с девятимесячным платежом в 3 144,98 фунта — при этом ежемесячная плата составит 322,17 фунта. Также доступно увеличение годового пробега до 8 000 миль: после 12-месячного первого взноса это обойдется в дополнительные 21,17 фунта в месяц, а при девятимесячном — в 23,19 фунта.

Volkswagen Golf R Estate сочетает в себе высокую производительность и практичность. Модель оснащена 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 328 л.с., который обеспечивает ускорение от 0 до 62 миль/ч за 4,6 секунды и максимальную скорость 155 миль/ч. Система полного привода гарантирует устойчивость на любых дорогах, а технология DCC3 (Dynamic Chassis Control) позволяет настраивать подвеску под собственные предпочтения водителя.

Объем багажника универсала достигает 611 литров, а при сложенных задних сиденьях показатель увеличивается более чем до 1 600 литров, что делает Golf R Estate одним из самых практичных автомобилей в своем классе.

В интерьере автомобиля покупателей ожидают спортивные сиденья с отделкой синим и черным материалом, элементы из алькантары, подрулевые лепестки для семиступенчатой автоматической коробки передач с двумя сцеплениями, а также высокое качество отделочных материалов.

Все предложения, включая это, публикуются на основе актуальных условий от дилеров и лизинговых компаний Великобритании, представленных в сервисе Auto Express Buy A Car. Условия сделки, стоимость и наличие автомобиля могут изменяться. В случае окончания акции, другие выгодные варианты лизинга Volkswagen Golf R Estate доступны на специальной странице модели.

