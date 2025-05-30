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Легендарная сделка: Электрический BMW i4 всего за £344 в месяц!

BMW i4 - электрический седан с отличной динамикой и практичным интерьером. Успейте приобрести модель M Sport за £343.96 в месяц!
РедакцияР
Редакция
30.05.2025, 19:02·3 мин
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Фото: autoexpress

BMW i4 был одним из первых вызовов могучей Tesla Model 3, и несмотря на свой возраст, по-прежнему является серьезным конкурентом. Престиж марки, качественный интерьер и отличная динамика вождения делают его желанным электрическим седаном.

Через сервис Auto Express Find A Car компания VIPGateway предлагает i4 за £343.96 в месяц. Естественно, сначала нужно оплатить первоначальный взнос - в данном случае это £4,477.46. Договор рассчитан на три года с лимитом в 5,000 миль в год.

Если это вам кажется слишком ограничивающим, то за дополнительные £15.34 в месяц вы сможете получить 8,000 миль в год.

Вы получите модель с меньшим аккумулятором, но с емкостью 70,3 кВтч, что, по заявлению BMW, позволит вам проехать 300 миль на одном заряде.

В то же время вы сможете насладиться спецификацией M Sport - безусловно, самым желанным вариантом отделки в линейке, который предлагает множество привлекательных дополнений, таких как спортивный стиль, антрацитовая отделка потолка, кожаное спортивное рулевое колесо M Sport, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов и спортивные сиденья с отделкой 'M piping'.

i4 легко можно отнести к одним из лучших электрических седанов на рынке благодаря своему отзывчивому управлению и комфортной поездке, а его четкое рулевое управление легко справляется с извилистыми дорогами. И хотя его часто называют электрическим седаном, у него есть практичный люкс - чего не скажешь о Tesla Model 3.

Фото: autoexpress

Выбор сделки дня по автомобилям, который мы делаем, взят из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, включающего лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться, а количество ограничено. Если это предложение истекло, вы можете найти более выгодные предложения по лизингу BMW i4 у ведущих поставщиков на нашей странице центра BMW i4.

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Фото: autoexpress

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