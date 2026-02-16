Выгодное предложение дня: эффектный Ford Capri всего за £228 в месяц — настоящее выгодное приобретение

Ford возвращает легендарное имя Capri, и на этот раз электромобиль вызывает не только споры среди автолюбителей, но и привлекает выгодной ценой. Сейчас британские автолюбители могут оформить лизинг на одну из самых обсуждаемых электрических купе-SUV последних лет всего за £227,99 в месяц.

Модель уже попадала в центр внимания месяц назад как "Сделка дня", однако тогда речь шла о версии с батареей на 77 кВт·ч, стоимостью £256 в месяц. Новое предложение рассчитано на более доступную комплектацию, которая по-прежнему обещает немало преимуществ за меньшие деньги.

Эксклюзивные условия предоставляет компания Lease Car UK через сервис Auto Express Buy A Car. Для старта потребуется внести первоначальный платеж в размере £3 083,88, который покрывает 12 месяцев лизинга. Договор рассчитан на три года, а годовой лимит пробега составляет 5 000 миль.

Для тех, кому требуется больший пробег, предусмотрена возможность увеличить лимит до 8 000 миль. В этом случае ежемесячный платеж увеличится всего на £16,80, а стартовый платеж составит £3 285,48. При желании начальный взнос можно уменьшить до оплаты за 9 месяцев — £2 604,57, тогда ежемесячная сумма вырастет до £250,73.

В рамках этого предложения клиент получает базовую версию Ford Capri с самой компактной батареей — 52 кВт·ч. Тем не менее, производитель обещает запас хода до 242 миль. Примечательно, что у этой батареи максимальная скорость зарядки по постоянному току выше, чем у 77-киловаттной — до 135 кВт.

В комплектации Style, несмотря на базовый уровень, присутствует обширный список опций: 14,6-дюймовый вертикальный сенсорный экран, саундбар, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, а также 19-дюймовые легкосплавные диски с аэродинамическим дизайном.

Ford Capri построен на платформе, схожей с Volkswagen ID.4, однако интерьер отличается большей уютностью. Кроме того, Capri обладает более острыми и спортивными ездовыми характеристиками, что выгодно отличает его от конкурентов.

Фото: autoexpress

Все предложения рубрики "Сделка дня" формируются на основе собственной платформы Auto Express Buy A Car, где собраны самые интересные варианты от автодилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия и цены могут изменяться, а доступность предложений ограничена. Если данное предложение завершится, больше выгодных вариантов лизинга Ford Capri всегда можно найти на соответствующей странице сайта.

Среди альтернативных предложений на рынке выделяются конкуренты Ford Capri. Например, Hyundai Ioniq 5 представлен по цене £34 406 и может похвастаться средней экономией до £7 532. Tesla Model Y доступен от £41 990, а Cupra Tavascan — от £33 567 с возможностью сэкономить в среднем £14 407.

Фото: autoexpress

Hyundai Ioniq 5

Фото: autoexpress

Tesla Model Y

Фото: autoexpress

Cupra Tavascan