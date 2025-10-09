Выгодное предложение дня: «Поймайте ретро-настроение» с Renault 4 всего за 215 фунтов в месяц

Renault продолжает возрождать свои культовые модели, представив новый Renault 4. После успеха модели 5, компания вновь обращается к ретро-стилю 1960-х годов, предлагая при этом современный уровень практичности.

Как и в случае с Renault 5, новый Renault 4 отличается привлекательным внешним видом и высоким спросом, при этом стоимость аренды остается доступной. В сервисе Auto Express Buy A Car через компанию Lease Car UK сейчас действует специальное предложение: аренда электрокроссовера обойдется в £214.56 в месяц.

Предложение рассчитано на три года с первоначальным взносом в размере £2,922.72. Годовой пробег ограничен 5 000 милями, однако за дополнительную плату в £14.20 в месяц лимит можно увеличить до 8 000 миль.

Renault традиционно не экономит на оснащении своих ретро-электрокаров. Как и у модели 5, у Renault 4 базовая версия Evolution отличается богатым списком оборудования.

В комплектацию входят 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, 10-дюймовый сенсорный экран с операционной системой на базе Google, а также бесплатный цвет кузова «Carmin Red» с металлическим оттенком.

Renault 4 поставляется только с одной силовой установкой: батарея емкостью 52 кВт∙ч работает в паре с электромотором мощностью 148 л.с. По заявлению производителя, запас хода достигает 247 миль; при обычной эксплуатации реальный пробег составит примерно 220 миль. Благодаря максимальной мощности зарядки 100 кВт, пополнить заряд с 15 до 80% можно за 30 минут.

Фото: autoexpress

Модель Renault 4 отличается более комфортным характером по сравнению с Renault 5, однако остается по-настоящему приятной в управлении. Внутреннее пространство сопоставимо с такими моделями, как Ford Puma Gen-E, а классический дизайн делает машину заметной на дороге.

Все предложения по аренде автомобилей, в том числе и Renault 4, публикуются в рамках сервиса Auto Express Buy A Car и включают лучшие текущие варианты от дилеров и лизинговых компаний Великобритании. Условия могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если акция завершится, больше предложений по аренде Renault 4 можно найти на специальной странице модели.

Актуальные предложения на автомобили-конкуренты Renault 4: