Спецпредложение дня: приобретайте Tesla Model 3 за £271 в месяц, не разоряясь.

Продажи новых автомобилей Tesla, возможно, немного снизились в последнее время, но предложения, такие как Model 3, все еще очень конкурентны на рынке электромобилей. Особенно с учетом таких сделок, как эта.

Через сервис Auto Express Find A Car компания Embrace Leasing предлагает четырехдверный седан за всего лишь £271.01 в месяц. Эта низкая ежемесячная сумма после начального платежа в £3,552.12, и это трехлетнее соглашение с лимитом в 5,000 миль в год. Нужно больше миль? Соглашение можно увеличить до 8,000 миль в год всего за £16.45 в месяц.

За эту цену вы получаете модель Rear-Wheel-Drive начального уровня или Standard, как ее еще называют.

Несмотря на то, что у этой модели самая маленькая батарея, которую Tesla предлагает (60 кВтч), заявленный запас хода составляет 323 мили - и помните, что Tesla довольно эффективна, поэтому в повседневном реальном мире вы можете ожидать показателей в высоких 200-х, а сеть Supercharger компании поможет вам быстро продолжить путь.

Конечно, Tesla также славится созданием быстрых автомобилей, и даже этот базовый Model 3 быстро набирает скорость. Максимальная скорость составляет 125 миль в час, и он моментально разгоняется с места, занимая менее шести секунд до 0-62 миль в час.

В 2023 году Tesla значительно обновила свой компактный исполнительный седан, привнесши смелый стиль спереди и сзади, а также переработанный интерьер. Салон по-прежнему является очень минималистичным местом, и технологии работают отлично, но будьте готовы к отсутствию рычажков указателей поворота.

Фото: autoexpress

Выбор сделок дня на автомобили мы делаем с помощью нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Tesla Model 3 у ведущих поставщиков на нашей странице хаба Tesla Model 3.

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