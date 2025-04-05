Горячее предложение: Genesis G70 Shooting Brake предлагает истинный роскошный комфорт за менее чем £265 в месяц

Если вы ищете роскошный универсал с изысканным стилем, который отличается от обычных немецких конкурентов, таких как Audi A4, BMW 3 Series Touring и Mercedes C-Class Estate, то Genesis G70 Shooting Brake - достойный претендент.

Этот стильный универсал имеет длинный перечень стандартного оборудования и мощную производительность, что делает его настоящим баргином за немногим менее £262 в месяц по двухлетнему контракту. Низкая цена для автомобиля, который предлагает столько роскоши и производительности.

Это предложение по лизингу, доступное через сервис Auto Express Find a Car, предлагает вам модель G70 Shooting Brake Sport за очень разумный первоначальный платеж в £3 342,50. Пробег ограничен 5 000 миль в год, но его можно увеличить до 8 000 миль за дополнительные £29 в месяц.

Это предложение на G70 Shooting Brake предназначено для модели Sport верхнего уровня, поставляющейся с длинным списком стандартного оборудования. Среди основных особенностей - 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, металлические педали, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также электронная система управления подвеской (ESC) и ограниченный самоблокирующий дифференциал.

В салоне также присутствуют все последние технологии и элементы роскоши, такие как кожаные сиденья, беспроводная зарядка для телефона, двухзонный климат-контроль и подогреваемое рулевое колесо. 10,25-дюймовая сенсорная информационно-развлекательная система имеет навигацию, поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Как практичный универсал, Genesis предлагает достаточно места для пассажиров заднего ряда, а 465-литровый багажник внушает впечатление. Сложив задние сиденья, вы можете увеличить объем багажного отделения до огромных 1 535 литров.

Это предложение дает вам 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель, который передает мощность на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Этот двигатель развивает внушительные 241 лошадиную силу, что обеспечивает Genesis G70 Shooting Brake впечатляющее время разгона до 100 км/ч за 6,4 секунды.

Добавьте к этому хорошо сбалансированное качество хода и отличные уровни комфорта, и у вас есть автомобиль, который очень удобен для длительных поездок.

Genesis G70 Shooting Brake также обладает значительным присутствием, с элегантным дизайном по сравнению с немецкими конкурентами, включая разделенные фары и переднюю решетку G-Matrix. Дизайнерские особенности, которые помогают ему выделяться на дороге.

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