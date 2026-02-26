Лучшее предложение дня: электрокроссовер Geely EX5 с «цена, которая привлечёт внимание»

Geely, китайский автогигант, который является владельцем таких известных брендов, как Volvo, Polestar, Lotus и London Taxi Company, активно выходит на британский рынок со своими автомобилями. Бренд предлагает модели под собственным логотипом, отличающиеся привлекательным соотношением цены и качества.

Внимание экспертов привлекло специальное предложение от AA Lease, представленное на платформе Auto Express Buy a Car. Согласно условиям сделки, новый электрический кроссовер Geely EX5 можно оформить в лизинг всего за £217,43 в месяц.

Трёхлетний контракт предусматривает первоначальный взнос за 12 месяцев в размере £2,908,17. При этом, если внести платёж за шесть месяцев — £1,811,55, ежемесячная стоимость немного увеличится до £252,09. Лимит пробега при годовом взносе составляет 5 000 миль в год, однако за дополнительную плату в £12 в месяц его можно увеличить до 8 000 миль.

Geely EX5 выходит на рынок в сегменте, где присутствуют такие конкуренты, как Skoda Elroq и Kia EV3. Модель оснащается аккумулятором ёмкостью 60,2 кВт·ч, что обеспечивает заявленный запас хода в 267 миль — показатель, сопоставимый с основными соперниками. Электромотор развивает мощность 215 л.с. и приводит в движение передние колёса.

Как и многие новые китайские автомобили, EX5 привлекает покупателей широким перечнем стандартного оборудования. Даже в базовой комплектации SE предусмотрены камеры кругового обзора, подогрев передних сидений и рулевого колеса, беспроводная поддержка Apple CarPlay и зарядка, навигационная система и тонированные стёкла.

Хотя EX5 может уступать некоторым одноклассникам в плане управляемости, модель предлагает высокий уровень комфорта и достойную шумоизоляцию, что делает её привлекательным вариантом для семей.

Фото: autoexpress

Автомобильные предложения дня формируются на основе предложений от официальных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании, входящих в сервис Auto Express Buy A Car.

Следует учитывать, что условия и стоимость сделок могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение станет недоступным, на странице Geely EX5 можно найти другие актуальные варианты лизинга от ведущих поставщиков.

Среди соперников Geely EX5 на рынке также выделяются Skoda Elroq, KIA EV3 и BYD Atto 3.

Фото: autoexpress

Skoda Elroq: стоимость нового автомобиля начинается от £28,114, средняя экономия составляет £4,978.

Фото: autoexpress

KIA EV3: новый автомобиль можно приобрести по цене от £30,961, средняя экономия — £2,712.

Фото: autoexpress

BYD Atto 3: стартовая цена составляет £34,956, средняя экономия — £3,141.