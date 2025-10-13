Выгодное предложение дня: полностью укомплектованный VW Passat PHEV за £235 в месяц — «кажется безумной выгодой»

Volkswagen Passat, несмотря на более чем полувековую историю, продолжает удивлять покупателей своим современным подходом и технологичностью. Последнее поколение модели выделяется просторным салоном, богатым оснащением и сбалансированными ходовыми характеристиками. Кроме того, автомобиль был отмечен титулом «Towcar of the Year 2026», что подтверждает его универсальность.

На данный момент через сервис Auto Express Buy A Car от DreamLease на Passat действует выгодное предложение: стоимость аренды в месяц составляет всего £235,16. Особенно примечательно, что речь идет о максимально оснащенной версии Black Edition с гибридной установкой plug-in.

Автомобиль в этой комплектации оснащается 19-дюймовыми легкосплавными дисками с алмазной обработкой, передними сиденьями с 13 регулировками, функцией массажа и подогрева, подогревом задних сидений, матричными LED-фарами, подсвечиваемыми логотипами VW, проекционным дисплеем, 30-цветной подсветкой салона, панорамной крышей с функцией наклона и сдвига, а также спортивным обвесом. Все это предлагается по цене менее £240 в месяц.

Для начала действия двухлетнего контракта требуется первоначальный взнос в размере £3 121,91. Лимит пробега составляет 5 000 миль в год, при этом за дополнительную плату в £26,10 в месяц лимит можно увеличить до 8 000 миль.

Данная версия Passat оснащена гибридной силовой установкой, сочетающей 1,5-литровый бензиновый двигатель и аккумуляторную батарею, обеспечивающую до 62 миль езды на электротяге. Регулярная подзарядка позволит приблизиться к заявленному расходу топлива в 201 миль на галлон.

Стоит отметить, что новый Passat выпускается исключительно в кузове универсал. Автомобиль отличается высоким качеством сборки, современными мультимедийными решениями Volkswagen и комфортной ездой. Вместительный багажник объемом 690 литров делает Passat практичным выбором для семей.



Фото: autoexpress

Для сравнения на рынке представлены и другие автомобили данного класса.



Фото: autoexpress

Mercedes-Benz C Class. Новые Mercedes-Benz C Class доступны по цене от £46 175.



Фото: autoexpress

BMW 3 Series. Новые BMW 3 Series стоят от £36 537, при этом средняя экономия может составить £7 992.



Фото: autoexpress

Skoda Superb. Новые Skoda Superb предлагаются по цене от £33 574, при этом средняя экономия достигает £3 003.