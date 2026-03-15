Выгодное предложение дня: «Забудьте о BMW M3 — получите Hyundai Ioniq 6 N всего за £380 в месяц»

Hyundai Ioniq 6 N, полностью электрический суперседан мощностью 641 л.с., становится доступен для аренды по привлекательным условиям. Эта модель, сопоставимая по динамике с легендарным BMW M3, впечатляет своей скоростью и управляемостью, предоставляя водителю максимум эмоций за рулем. Предложение на аренду автомобиля от сервиса Auto Express Buy A Car можно назвать действительно выгодным — платить за новейший электрокар придется менее £400 в месяц.

В частности, компания Leasing Options предлагает вариант аренды Hyundai Ioniq 6 N по цене от £380 в месяц. Для сравнения, это примерно в два раза дешевле, чем минимальная стоимость аренды BMW M3. Однако указанный тариф действует при заключении двухлетнего договора аренды и первоначальном взносе в размере £4,957.

Если выбрать более длительный срок аренды — четыре года, ежемесячные платежи вырастут до £493, при этом первоначальный взнос составит £6,326. Тем, кто предпочитает минимальные начальные расходы, доступна альтернатива: снизить первый платеж до суммы, эквивалентной одному месяцу аренды, и в таком случае ежемесячный платеж составит £606.

Предложение предусматривает годовой лимит пробега 5,000 миль. Впрочем, Hyundai Ioniq 6 N — автомобиль, на котором захочется ездить чаще. Для тех, кто планирует активно использовать электрокар, есть возможность увеличить лимит до 10,000 миль за дополнительную плату в £58 в месяц или выбрать максимальный вариант на 15,000 миль, при этом ежемесячный платеж останется ниже £500.