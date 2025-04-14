Спецпредложение дня: Ford Puma за £202 в месяц — стоит потрать время.

Два года подряд звание самого продаваемого автомобиля в Великобритании ушло к Ford Puma. Компактный кроссовер с изогнутыми линиями практически продолжил там, где закончился Fiesta, и стал одним из самых популярных среди британских покупателей. С такими предложениями, как сегодняшнее сделка дня, это неудивительно.

На сервисе Auto Express Find a Car, Lease Deal UK предлагает Puma за немногим более £202 в месяц. Это хорошая цена за трехлетнюю сделку, которая требует скромных £2 726,39 для начала.

Пробег, кстати, ограничен 5 000 в год. Если это немного для вас, дополнительные £15,73 в месяц увеличат лимит пробега до 8 000 в год.

Если этого недостаточно, эта сделка предлагает вам желаемую отделку ST-Line. Эта версия, на наш взгляд, является лучшим выбором в линейке, потому что она предлагает вам спортивный обвес, жесткую подвеску для лучшего управления на дороге и знаменитое подогреваемое лобовое стекло от Ford. Кроме того, в комплект входит восьмидюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также задние парковочные датчики.

Мощность поставляется одним из живых 1,0-литровых трехцилиндровых бензиновых двигателей Ford. С 123 л.с. это бодрый моторчик, который обожает работать на максимум оборотов, чтобы достичь лучшей производительности.

И вероятно, вы будете его максимально нагружать, потому что Puma обладает одним из самых улыбчивых впечатлений от вождения среди всех маленьких кроссоверов, продающихся на рынке, с точным, хорошо настроенным рулевым управлением, а также захватывающим управлением. Благодаря технологии мягкой гибридизации, утверждает Ford, маленький 1,0-литровый двигатель даже может обеспечить более 52 миль на галлон топлива.

В прошлом году обновление привело к изменению внешности и пересмотру интерьера для Puma, но это не изменило отличной практичности Ford. В задних сиденьях достаточно места, а очень удобный багажник объемом 456 литров – становится еще более удобным благодаря скрытому 68-литровому отделению "Megabox", спрятанному под полом багажника.

Выбор сделки дня для автомобиля делаем из нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если эта сделка истекла, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Ford Puma от ведущих поставщиков на нашей странице хаба Ford Puma...

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Фото: autoexpress

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