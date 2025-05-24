Спецпредложение на автомобиль дня: Ford Explorer предлагает вам практичность, стиль и электро-силу всего за £228 в месяц

Автопроизводитель Ford активно превращает некоторые из своих культовых моделей в электромобили - у нас уже был Mustang Mach-E, Capri, и теперь вот этот, Explorer. Хотя SUV Explorer никогда не был таким популярным, как остальные, мы считаем, что кроссовер может стать лучшим электромобилем, который Ford производит в настоящее время - и отличная новость в том, что вы можете приобрести его всего за £228 в месяц.

Согласно предложению по лизингу, найденному через Auto Express Find A Car у VIP Gateway, вы сможете арендовать Ford Explorer на два года с ежемесячным платежом в £228 после внесения первоначального взноса в £3,003. Годовой лимит составляет 5 000 миль, но если вы хотите увеличить его до 10 000 миль, вам придется доплатить еще £34 в месяц.

Несмотря на то, что у Explorer установлен более маленький аккумулятор ёмкостью 52 кВтч, этого достаточно для преодоления 233 миль. По сравнению с более крупным и дорогим аккумулятором ёмкостью 77 кВтч, предлагаемым также для Explorer, модель с аккумулятором 52 кВтч имеет более быструю зарядку благодаря максимальной мощности 145 кВт, что позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов за 25 минут.

С мощностью 168 л.с. и крутящим моментом 310 Нм базовая версия Ford Explorer не является самым быстрым электромобилем, разгоняясь до 100 км/ч за 8,7 секунды. Тем не менее, он заметно заднеприводный и удивительно увлекателен на поворотах - намного более, чем Volkswagen ID.4, с которым Ford делит одну и ту же платформу MEB.

В прочной кабине вы обнаружите, что Ford приложил много усилий, чтобы сделать Explorer по-настоящему уникальным по сравнению с его "коллегой" от Volkswagen. Это становится очевидным с огромным центральным экраном 14,6 дюйма, который может выдвигаться, чтобы открыть "секретное" отделение.

Хотя это базовая версия Style, здесь также представлен вполне приемлемый список оборудования, включая камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, 19-дюймовые диски и передние и задние LED-фары.

Предложения по автомобилю дня, которые мы делаем, взяты из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, включающего лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и быть ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти более интересные предложения по лизингу Ford Explorer у ведущих поставщиков на нашей странице Ford Explorer.

Сделки на конкурентов Ford Explorer:





Фото: autoexpress

Volkswagen Id.4

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Фото: autoexpress

Skoda Enyaq

Новый в наличии Skoda Enyaq

Стоимость £36,710

Средняя экономия £2,635

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Фото: autoexpress

KIA EV6

Новый в наличии KIA EV6

Стоимость £36,736

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