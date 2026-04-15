Выгодное предложение дня: Fiat Grande Panda — итальянский шик всего за «потрясающие» 175 фунтов в месяц

Fiat Grande Panda вновь оказался в центре внимания благодаря рекордно выгодным условиям аренды. Через сервис Auto Express Buy A Car компактный городской автомобиль сейчас доступен всего за £175 в месяц.

Предложение рассчитано на два года и предоставляется компанией Carwow Leasey. Для старта потребуется внести авансовый платеж за 12 месяцев в размере £2,385.40. Годовой пробег ограничен 5 000 миль, однако при необходимости эту цифру можно увеличить до 8 000 миль, доплатив менее £10 ежемесячно.

Тем, для кого первоначальный взнос кажется высоким, предоставлена альтернатива. Можно выбрать опцию с девятимесячным авансовым платежом чуть более £2,000. В таком случае ежемесячная сумма увеличится до £190.53.

Покупателям предлагается версия в базовой комплектации, которая отличается узнаваемым ретро-дизайном и современным оснащением.

Комплектация Pop включает сенсорный дисплей с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем безопасности и фирменные светодиодные фары нового поколения с дневными ходовыми огнями.

Fiat Grande Panda доступен как в полностью электрическом, так и в мягко-гибридном бензиновом исполнении. В данном предложении речь идет о mild-hybrid версии с 1,2-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Такой агрегат обеспечивает динамичный разгон в городском потоке и сохраняет комфорт на дальних маршрутах.

Все представленные предложения на Fiat Grande Panda отбираются экспертами Auto Express Buy A Car и включают лучшие варианты от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия и стоимость могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если данная сделка закончится, на странице Fiat Grande Panda всегда можно найти новые актуальные предложения от ведущих поставщиков.

