Выгодное предложение дня: Fiat Grande Panda — итальянский шик всего за «потрясающие» 175 фунтов в месяц

Редакция
15.04.2026, 19:42·2 мин
Fiat Grande Panda вновь оказался в центре внимания благодаря рекордно выгодным условиям аренды. Через сервис Auto Express Buy A Car компактный городской автомобиль сейчас доступен всего за £175 в месяц.

Предложение рассчитано на два года и предоставляется компанией Carwow Leasey. Для старта потребуется внести авансовый платеж за 12 месяцев в размере £2,385.40. Годовой пробег ограничен 5 000 миль, однако при необходимости эту цифру можно увеличить до 8 000 миль, доплатив менее £10 ежемесячно.

Тем, для кого первоначальный взнос кажется высоким, предоставлена альтернатива. Можно выбрать опцию с девятимесячным авансовым платежом чуть более £2,000. В таком случае ежемесячная сумма увеличится до £190.53.

Покупателям предлагается версия в базовой комплектации, которая отличается узнаваемым ретро-дизайном и современным оснащением.

Комплектация Pop включает сенсорный дисплей с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем безопасности и фирменные светодиодные фары нового поколения с дневными ходовыми огнями.

Fiat Grande Panda доступен как в полностью электрическом, так и в мягко-гибридном бензиновом исполнении. В данном предложении речь идет о mild-hybrid версии с 1,2-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Такой агрегат обеспечивает динамичный разгон в городском потоке и сохраняет комфорт на дальних маршрутах.

Все представленные предложения на Fiat Grande Panda отбираются экспертами Auto Express Buy A Car и включают лучшие варианты от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия и стоимость могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если данная сделка закончится, на странице Fiat Grande Panda всегда можно найти новые актуальные предложения от ведущих поставщиков.

Среди конкурентов Fiat Grande Panda также доступны привлекательные предложения.

Citroen C3

Новый Citroen C3 в наличии: £17,296, средняя экономия £1,842.
Renault 5

Новый Renault 5 в наличии: £20,828, средняя экономия £2,559.
Dacia Sandero

Новый Dacia Sandero в наличии: £14,358, средняя экономия £439.

