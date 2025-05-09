Выгодное предложение дня: Fiat 600e предлагает владельцам электромобилей с высоким пробегом 12 000 миль в год за всего £342 в месяц.

Любите ретро-дизайн Fiat 500e, но кажется, что внутри немного тесновато? 600e - это его более крупный брат, сочетающий аналогичный пышный стиль с порцией практичности. И, несмотря на больший размер, можно приобрести его по удивительно невысокой цене, даже если вы много ездите.

Если вы изучите сервис Auto Express Find a Car, то обнаружите, что компания Pink Car Leasing предлагает модный Fiat за £342.03 в месяц. Не самая привлекательная цена, признаем, но этот контракт не ограничен 5,000 милями в год, как обычно. Здесь предоставляется целых 12,000 миль в год.

Это предоставляет отличную гибкость для водителей, которые преодолевают большие расстояния и не хотят платить за дополнительные мили по окончании лизингового соглашения.

Это сделка на 48 месяцев, требующая внесения £4,104.31 в качестве первоначального платежа. Не самая дешевая сделка, но помните, что здесь предусмотрено 12,000 миль в год.

В пакет входит 600e в отделке 'Red' - вот так она называется, хотя поставляется также в ярком красном цвете по умолчанию.

Также включены климат-контроль, задние парковочные датчики, светодиодные фары, цифровой инструментальный дисплей и 10.25-дюймовый информационно-развлекательный экран с беспроводными функциями Apple CarPlay и Android Auto. Fiat также добавил тепловой насос для повышения эффективности в зимний период.

600e разделяет многие компоненты с Peugeot E-2008 и Vauxhall Mokka Electric, поэтому под милашным стилем скрывается батарейный блок на 54 кВтч, обещающий запас хода в 254 мили.

Электрический мотор мощностью 154 л.с. обеспечивает отличную производительность, а гибкая подвеска обеспечивает комфортное и изысканное вождение.

Выбор Сделки дня, который мы делаем, взят из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут измениться и быть ограниченными. Если эта сделка истекла, вы можете найти более выгодные предложения по лизингу Fiat 600e у ведущих поставщиков на нашей странице Fiat 600e.