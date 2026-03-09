Главная Новости Выгодное предложение дня: семейный Nissan X-Trail дешевле, чем компактный Qashqai
Новости

Выгодное предложение дня: семейный Nissan X-Trail дешевле, чем компактный Qashqai

Nissan X-Trail с mild-hybrid двигателем и высоким качеством интерьера доступен по выгодной цене от 197,91 фунта в месяц на выгодных условиях лизинга.
РедакцияР
Редакция
09.03.2026, 20:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Компания Nissan представила обновленную версию X-Trail, запуск которой намечен на конец текущего года. Это событие совпадает с 35-летием популярного кроссовера среднего класса. Для тех, кто интересуется покупкой автомобиля в ближайшее время, новость особенно приятна: на действующую модель действуют выгодные предложения.

Одно из таких предложений появилось у Leasing Options и доступно через сервис Auto Express Buy A Car. Клиенты могут оформить Nissan X-Trail по цене всего £197.91 в месяц. Таким образом, X-Trail оказался даже дешевле своего младшего собрата — модели Qashqai.

Для заключения двухлетнего контракта потребуется первоначальный взнос в размере £2,774.91, что эквивалентно 12 месяцам аренды. Если выбрать вариант с меньшим первоначальным платежом — за девять месяцев — сумма составит £2,342.91, а ежемесячный платеж при этом увеличится до £215.88.

Ограничение по пробегу для предложения с 12-месячным первоначальным взносом составляет 5,000 миль в год. При желании увеличить годовой лимит до 6,000 миль потребуется доплатить £12 ежемесячно, а до 8,000 миль — дополнительно £34. Это делает предложение особенно привлекательным для тех, кто не планирует часто садиться за руль.

В рамках этой цены клиент получает базовую комплектацию автомобиля с пятью посадочными местами. За версию с семью местами от того же дилера потребуется доплатить всего £12 в месяц. Несмотря на начальную комплектацию, Nissan X-Trail по-прежнему отличается богатым оснащением и высоким качеством интерьера.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация