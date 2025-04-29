Лучшее предложение дня: Электромобили не бывают дешевле, чем Leapmotor T03 за £168 в месяц.

Среди множества новых электромобилей из Китая есть тот, который предлагает реальное соотношение цены и качества. И, неудивительно, предлагаемые условия аренды также очень соблазнительны.

Leapmotor T03 - это небольшой пятидверный электрический городской автомобиль. Он является конкурентом Dacia Spring и Citroen e-C3 и, как и эти две машины, предлагает доступную точку входа в мир электромобилей.

Это предложение от New Cars Online через сервис Auto Express Find a Car позволяет вам получить ключи за символические £168,15 в месяц. Трехлетнее соглашение требует начального платежа в размере £2 347, при этом пробег ограничен 5 000 миль в год - нет возможности его увеличить.

Этого будет достаточно для большинства покупателей, потому что T03 лучше всего подходит для коротких поездок благодаря своим компактным размерам. Однако это не означает, что он не может справиться с более длинными поездками - его батарея на 37 кВтч может проехать заявленные 165 миль до необходимости подзарядки.

Dacia Spring можно приобрести дешевле, но это не делает T03 менее привлекательным, потому что, можно сказать, китайская машина предлагает больше. Более крупная батарея позволяет ей проехать примерно на 25 миль дальше на одном заряде, согласно заявленным цифрам, и она быстрее на одну секунду до 100 км/ч.

Leapmotor стремится стать самым выгодным брендом электромобилей в Великобритании, и одним из способов достижения этой цели является предложение всего одного уровня комплектации, чтобы упростить жизнь.

T03 оборудован очень хорошо для городского автомобиля, среди особенностей - стеклянная крыша с электрическим жалюзи, 15-дюймовые легкосплавные диски и большой сенсорный экран с навигацией, все это поставляется в стандартной комплектации. Однако Apple CarPlay и Android Auto отсутствуют в списке оборудования.

Все же внутри машины места хватает на четверых, и хотя багажник не самый большой, в него вполне поместится несколько сумок с покупками.

Подборки Автомобильных предложений дня, которые мы делаем, взяты из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти более выгодные предложения по лизингу Leapmotor T03 у ведущих поставщиков на нашей странице-хабе Leapmotor T03.

Сделки с конкурентами Leapmotor T03