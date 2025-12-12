Выгодное предложение дня: «Вечно популярная» Vauxhall Corsa всего за £143 в месяц

Vauxhall Corsa вновь подтверждает свой статус одного из самых доступных бензиновых автомобилей для лизинга в Великобритании. В конце года цены на этот популярный хэтчбек стали еще привлекательнее, предоставляя покупателям дополнительные возможности для экономии.

Согласно данным сервиса Auto Express Buy A Car, компания Lease Car UK предлагает Vauxhall Corsa на условиях лизинга всего за £142.62 в месяц. Для тех, кто ищет бюджетный вариант среди бензиновых автомобилей, это предложение выделяется на рынке.

Для начала двухлетнего лизинга потребуется внести первоначальный платеж в размере £2,059.44. В рамках сделки предусмотрен годовой лимит пробега в 5,000 миль, однако его можно увеличить до 8,000 миль за дополнительную плату в £24.13 в месяц.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что речь идет о максимально оснащенной версии Corsa в комплектации Ultimate. Автомобиль оборудован рядом функций, характерных для моделей более высокого класса: подогревом руля и передних сидений, адаптивным круиз-контролем, а также 10-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, машина комплектуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками с алмазной обработкой и контрастной черной крышей.

Одной из причин неизменной популярности Vauxhall Corsa среди британских водителей остается простота управления. Модель отличается легкостью в вождении и удобством парковки, что особенно важно для городских условий.

Автомобиль оснащается 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 99 л.с., который агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач. Заявленный средний расход топлива составляет более 53 миль на галлон, что делает Corsa весьма экономичным выбором.

В интерьере отмечается хорошее качество материалов, а эргономика водительского места позволяет с легкостью подобрать комфортную посадку. Пространство на задних сиденьях остается на достойном уровне, а объем багажника составляет 309 литров, что немного уступает некоторым конкурентам, например, SEAT Ibiza, но остается вполне достаточным для класса.

Фото: autoexpress

Выбор "Автомобиль дня" осуществляется на основе предложений сервиса Auto Express Buy A Car, который регулярно публикует лучшие актуальные оферты от дилеров и лизинговых компаний по всей стране.

Следует учитывать, что условия лизинга и стоимость могут изменяться, а предложения доступны в ограниченном количестве. В случае окончания срока действия данной акции, ознакомиться с другими выгодными лизинговыми предложениями по Vauxhall Corsa можно на соответствующей странице сайта.

Для сравнения приведены актуальные предложения на конкурентов Vauxhall Corsa:

Фото: autoexpress

Citroen C3

Новый Citroen C3 — от £256 в месяц

Фото: autoexpress

Mini Cooper

Новый Mini Cooper — от £256 в месяц

Фото: autoexpress

Renault Clio

Новый Renault Clio — от £195 в месяц