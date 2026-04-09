Выгодное предложение дня: семейный испанский стиль Cupra Terramar за 236 фунтов в месяц

Для семей, ищущих просторный и практичный кроссовер с динамичным характером, Cupra Terramar может стать отличным выбором. Сейчас появилась возможность оформить выгодную аренду этой модели с высокой комплектацией по цене значительно ниже 250 фунтов в месяц.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с компанией Leasing Options предлагает Cupra Terramar по цене 235,91 фунта в месяц. Данная программа рассчитана на три года и требует первоначального взноса в размере 3 230,91 фунта стерлингов.

Для тех, кто предпочитает меньший первый взнос, доступен вариант с девятимесячным депозитом — 2 666,84 фунта. В этом случае ежемесячный платеж увеличивается до 251,85 фунта.

Базовый лимит пробега составляет 5 000 миль в год, однако его можно увеличить до 8 000 миль за дополнительную плату в 37,94 фунта в месяц. Поэтому это предложение особенно актуально для тех, кто не планирует большие годовые пробеги.

Особое внимание в этом предложении привлекает комплектация V2, которую эксперты называют самой удачной в линейке. В нее входят 19-дюймовые легкосплавные диски, обогреваемые передние спортивные сиденья, проекционный дисплей, система кругового обзора и мультимедийный экран диагональю 12,9 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Модель Terramar оснащается хорошо известным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем mild-hybrid от концерна Volkswagen. Мощность агрегата составляет 148 л.с., мотор отличается высокой отдачей и плавной работой. Кроме того, производитель заявляет расход топлива на уровне более 47 миль на галлон.

Экстерьер Terramar выделяется смелым и агрессивным стилем, а интерьер — оригинальными элементами отделки, включая медные акценты. При этом автомобиль остается весьма практичным: задний ряд сидений можно сдвинуть, а объем багажника составляет 630 литров.



Все предложения дня формируются на основе собственной платформы Auto Express Buy A Car, где собраны самые выгодные актуальные предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Следует учитывать, что условия сделки могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Актуальные предложения по аренде Cupra Terramar доступны на специальной странице сайта.

Актуальные предложения и на конкурентов Cupra Terramar:



Volkswagen Tiguan. Автомобиль в наличии от 35 924 фунтов, средняя выгода — 3 360 фунтов.



Toyota Rav4. Новые автомобили доступны по цене от 45 400 фунтов.



Mazda Cx-30. Стоимость новых автомобилей — от 24 300 фунтов с возможной экономией до 3 093 фунтов.