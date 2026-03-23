Автомобиль дня: «Cupra Leon» предлагает спортивный испанский стиль всего за 194 фунта в месяц

Стильный хэтчбек с богатым оснащением и экономичным расходом топлива доступен по привлекательной цене — таково новое предложение от сервиса Auto Express Buy A Car.

Модель Cupra Leon теперь можно приобрести в лизинг всего за £193,88 в месяц, что подтверждает: современный, динамичный автомобиль не обязательно должен быть дорогим.

В рамках двухлетнего контракта от Leasing Options требуется первоначальный взнос в размере £2 726,55, при этом годовой лимит пробега составит 5 000 миль.

Если клиент предпочитает снизить стартовые расходы, доступна опция уменьшения первого платежа до девяти месяцев. В этом случае сумма составит £2 305,88, а ежемесячный платёж увеличится до £211,76. Повышение годового лимита пробега до 8 000 миль обойдётся в дополнительные £22,89 ежемесячно.

По данной схеме предлагается базовая комплектация V1. Однако за небольшую доплату — всего £4 в месяц — можно выбрать версию V2 с аналогичным первоначальным взносом за 12 месяцев.

В комплектации V2 предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски с агрессивным дизайном, подогрев и электрорегулировка сидений, а также система бесключевого доступа. Такая доплата может оказаться оправданной для тех, кто ценит дополнительный комфорт.

Тем не менее, и исполнение V1 отличается достойным набором опций: стильные 18-дюймовые колёса, мультимедийная система с 12,9-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также передние и задние парктроники. Кроме того, в комплектации присутствует адаптивный и предиктивный круиз-контроль, а фирменные медные акценты Cupra создают уникальный облик интерьера.

Независимо от выбранной версии, автомобиль оснащается хорошо зарекомендовавшим себя двигателем Volkswagen Group — 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 148 л.с. Этот агрегат отличается плавной работой, экономичностью и высокой отдачей. Производитель заявляет расход топлива более 48 миль на галлон. В комплекте — шестиступенчатая механическая коробка передач с точным переключением.

Каждое предложение дня подбирается экспертами Auto Express Buy A Car из актуальных скидок от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если акция завершится, ознакомиться с другими выгодными предложениями на Cupra Leon всегда можно на специальной странице сервиса.

Конкуренты Cupra Leon также представлены на рынке с интересными условиями.

Ford Focus доступен по цене от £27 127, при этом средняя экономия составляет £2 970.

Volkswagen Golf можно приобрести за £26 567, средняя выгода — £2 565.

Audi A3 реализуется по цене от £28 115, при этом средняя экономия достигает £2 713.