Главная Новости Сделка дня: удобный и стильный электрический кроссовер Renault Scenic за менее чем £235 в месяц
Новости

Сделка дня: удобный и стильный электрический кроссовер Renault Scenic за менее чем £235 в месяц

Renault Scenic E-Tech: 381-mile range electric SUV from just £233.21 a month. Practical, tech-savvy, and family-friendly. Get a great deal with VehicleFlex now!
РедакцияР
Редакция
28.05.2025, 18:32·2 мин
single
Фото: autoexpress

Электрический семейный кроссовер класса SUV переполнен предложениями, но есть одно предложение, которое выделяется на фоне остальных - Renault Scenic E-Tech.

Французский бренд переосмыслил свой знаменитый семейный минивэн, превратив его в одинаково подходящий для семьи SUV, оснащенный практичным интерьером, отличной технологией и привлекательной ценой.

Сейчас вы можете сесть за руль всего за £233.21 в месяц благодаря предложению от VehicleFlex через сервис Auto Express Find a Car.

Это двухлетнее предложение требует первоначального платежа в размере £3,038.50 и имеет лимит пробега 5,000 миль в год. Но если вам нужно больше километража, то это не проблема, так как брокер предлагает предложение на 8,000 миль в год за немного менее чем на £20 в месяц.

Большинство, вероятно, выберет предложение с бОльшим километражом, так как Scenic отлично подходит в качестве семейного автомобиля благодаря своему большому запасу хода.

Утверждается, что батарейный блок 87 кВтч обеспечивает запас хода 381 милю до необходимости зарядки, а по нашим тестам мы считаем, что 300 миль - это разумное среднее значение. Тем временем, блок можно заряжать до 150 кВт от быстрой зарядки, что позволяет вам быть в пути менее чем за 40 минут.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация