Сделка дня: удобный и стильный электрический кроссовер Renault Scenic за менее чем £235 в месяц

Электрический семейный кроссовер класса SUV переполнен предложениями, но есть одно предложение, которое выделяется на фоне остальных - Renault Scenic E-Tech.

Французский бренд переосмыслил свой знаменитый семейный минивэн, превратив его в одинаково подходящий для семьи SUV, оснащенный практичным интерьером, отличной технологией и привлекательной ценой.

Сейчас вы можете сесть за руль всего за £233.21 в месяц благодаря предложению от VehicleFlex через сервис Auto Express Find a Car.

Это двухлетнее предложение требует первоначального платежа в размере £3,038.50 и имеет лимит пробега 5,000 миль в год. Но если вам нужно больше километража, то это не проблема, так как брокер предлагает предложение на 8,000 миль в год за немного менее чем на £20 в месяц.

Большинство, вероятно, выберет предложение с бОльшим километражом, так как Scenic отлично подходит в качестве семейного автомобиля благодаря своему большому запасу хода.

Утверждается, что батарейный блок 87 кВтч обеспечивает запас хода 381 милю до необходимости зарядки, а по нашим тестам мы считаем, что 300 миль - это разумное среднее значение. Тем временем, блок можно заряжать до 150 кВт от быстрой зарядки, что позволяет вам быть в пути менее чем за 40 минут.