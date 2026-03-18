Выгодное предложение дня: «Умный» гибрид Nissan Qashqai E-Power всего за £221 в месяц

Британские автомобилисты получили возможность оформить выгодный лизинг на популярный кроссовер Nissan Qashqai. Предложение распространяется на версию E-Power с гибридной силовой установкой, отличающуюся высокой эффективностью и экономичностью.

По данным сервиса Auto Express Buy A Car, компания UK Carline предоставляет Nissan Qashqai E-Power по цене £220.82 в месяц при сроке договора на четыре года. Для старта потребуется внести первоначальный взнос в размере £2,919.88 за 12 месяцев. Для желающих снизить сумму первого платежа доступна альтернатива: при взносе за 9 месяцев (£2,374.80) ежемесячный платеж повысится до £233.87.

Особенность данного предложения заключается в отсутствии разницы в цене между лимитами пробега 5,000 и 6,000 миль в год, что делает выбор более гибким для потенциальных клиентов.

До этого самые доступные предложения на Nissan Qashqai касались моделей с мягким гибридом. Теперь же E-Power стал наиболее выгодной версией по цене, при этом способен значительно снизить расходы на топливо.

В центре технологии Nissan Qashqai E-Power — полнофункциональная гибридная система, где 1,5-литровый бензиновый двигатель работает исключительно в роли генератора для подзарядки батареи. Колеса же приводятся в движение электромотором, обеспечивая ощущение езды, приближенное к электромобилю, особенно в городских условиях. Компания Nissan заявляет, что расход топлива достигает более 64 миль на галлон.

В рамках предложения доступна комплектация Acenta Premium, несмотря на то, что это базовая версия. Она включает 17-дюймовые легкосплавные диски, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым тачскрином, поддержку беспроводного Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль.



Фото: autoexpress

Все представленные предложения выбраны экспертами Auto Express Buy A Car из актуальных лизинговых программ автодилеров и лизинговых компаний Великобритании. Условия и стоимость могут меняться в зависимости от доступности и времени действия предложения. Новые выгодные варианты на Nissan Qashqai можно найти на специальной странице издания.

Для сравнения, среди конкурентов Nissan Qashqai на рынке также представлены интересные предложения. Например, новый KIA Sportage предлагается по цене от £28,492, средняя экономия достигает £3,330. Ford Kuga можно приобрести по цене от £30,126 со скидкой в среднем £3,367. Mazda CX-5 доступен за £26,130 при средней экономии в £4,453.



Фото: autoexpress

Фото: autoexpress

Фото: autoexpress

