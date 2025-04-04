Выгодное предложение дня: массивный Jeep Avenger предлагает стиль внедорожника по доступной цене.

Стильный дизайн Чанки Джип

Предлагает потенциал близкий к 50 миль на галлон

Только £179.46 в месяц

Может быть, это один из наименее грубых автомобилей, когда-либо носящих бейджик Джип и знаменитую семислотчатую решетку, но то, чего не хватает у Авенджера в внедорожной мощи, он более чем компенсирует стилем на улице.

Джип Авенджер - один из самых массивных и модных кроссоверов-полукатов вокруг - и вы можете приобрести его по скидочной цене прямо сейчас.

Через сервис Find a Car от Auto Express Milease предлагает мини Джип за такую же крошечную цену. После первоначального платежа в £2,447.52, вам придется тратить всего лишь £179.46 в месяц в течение двух лет. Пробег ограничен 5,000 в год, но этот предел можно удвоить до 10,000 в год всего за £21.66 в месяц.

За такие деньги вы могли бы подумать, что получите самую дешевую модель, но это не так. Фактически, удивительно, что эта сделка предназначена для версии верхнего уровня.

Подходящее название "Саммит", она получает полные LED-фары спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, беспроводную зарядку для телефона, парковочные датчики спереди и сзади, и систему мониторинга "слепых" зон. Это на фоне регулируемого багажного отсека среднего уровня, LED-противотуманных фар, защитных щитков, характерных для внедорожников, и пары экранов 10,25 дюйма.

В основе этого Авенджера - 99-сильный 1,2-литровый бензиновый двигатель, совмещенный с плавным шестиступенчатым механическим коробом передач. Разгон с 0 до 62 миль в час занимает немного времени - 10,6 секунды, но экономия топлива высока - Джип утверждает чуть меньше 50 миль на галлон. Хотя Ford Puma обеспечивает более захватывающее впечатление от вождения, Авенджер все равно доставляет удовольствие за рулем.

Стиль - одна из основных причин, почему вы задумаетесь над покупкой Авенджера. Квадратные хорошие внешние данные сочетаются с экстравагантным интерьером, завершенным действительно простой и гладкой системой информационно-развлекательного комплекса.

Предложения по автомобилям дня, которые мы делаем, взяты из нашего собственного сервиса Find a Car от Auto Express, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по количеству. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Джип Авенджер у ведущих поставщиков на нашей странице хаба Джип Авенджер…

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