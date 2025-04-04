Главная Новости Выгодное предложение дня: массивный Jeep Avenger предлагает стиль внедорожника по доступной цене.
Новости

Выгодное предложение дня: массивный Jeep Avenger предлагает стиль внедорожника по доступной цене.

"Jeep Avenger: стильный мини-внедорожник за £179.46 в месяц" - Портал Auto Express представляет модель Jeep Avenger: шикарный дизайн, экономичность и доступная цена.
РедакцияР
Редакция
04.04.2025, 19:11·3 мин
single
Фото: autoexpress

Стильный дизайн Чанки Джип

Предлагает потенциал близкий к 50 миль на галлон

Только £179.46 в месяц

Может быть, это один из наименее грубых автомобилей, когда-либо носящих бейджик Джип и знаменитую семислотчатую решетку, но то, чего не хватает у Авенджера в внедорожной мощи, он более чем компенсирует стилем на улице.

Джип Авенджер - один из самых массивных и модных кроссоверов-полукатов вокруг - и вы можете приобрести его по скидочной цене прямо сейчас.

Через сервис Find a Car от Auto Express Milease предлагает мини Джип за такую же крошечную цену. После первоначального платежа в £2,447.52, вам придется тратить всего лишь £179.46 в месяц в течение двух лет. Пробег ограничен 5,000 в год, но этот предел можно удвоить до 10,000 в год всего за £21.66 в месяц.

За такие деньги вы могли бы подумать, что получите самую дешевую модель, но это не так. Фактически, удивительно, что эта сделка предназначена для версии верхнего уровня.

Подходящее название "Саммит", она получает полные LED-фары спереди и сзади, 18-дюймовые легкосплавные диски, беспроводную зарядку для телефона, парковочные датчики спереди и сзади, и систему мониторинга "слепых" зон. Это на фоне регулируемого багажного отсека среднего уровня, LED-противотуманных фар, защитных щитков, характерных для внедорожников, и пары экранов 10,25 дюйма.

В основе этого Авенджера - 99-сильный 1,2-литровый бензиновый двигатель, совмещенный с плавным шестиступенчатым механическим коробом передач. Разгон с 0 до 62 миль в час занимает немного времени - 10,6 секунды, но экономия топлива высока - Джип утверждает чуть меньше 50 миль на галлон. Хотя Ford Puma обеспечивает более захватывающее впечатление от вождения, Авенджер все равно доставляет удовольствие за рулем.

Стиль - одна из основных причин, почему вы задумаетесь над покупкой Авенджера. Квадратные хорошие внешние данные сочетаются с экстравагантным интерьером, завершенным действительно простой и гладкой системой информационно-развлекательного комплекса.

Предложения по автомобилям дня, которые мы делаем, взяты из нашего собственного сервиса Find a Car от Auto Express, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по количеству. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Джип Авенджер у ведущих поставщиков на нашей странице хаба Джип Авенджер…

Посмотреть наши предложения по Джип Авенджеру

Предложения по конкурентам Джип Авенджера

Skoda Kamiq

Новый Skoda KamiqCash £23,543Avg. savings £1,665New Skoda KamiqConfigure now

Ford Puma

Новый Ford PumaCash £24,626Avg. savings £2,137New Ford PumaConfigure now

Nissan Juke

Новый Nissan JukeCash £21,200Avg. savings £3,331New Nissan JukeConfigure now

Volkswagen T-Cross

Новый Volkswagen T-CrossCash £23,689Avg. savings £1,736New Volkswagen T-CrossConfigure now

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация