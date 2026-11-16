Автомобильное предложение дня: BYD Dolphin G — один из самых доступных подключаемых автомобилей, всего за 174 фунта в месяц

Подзаряжаемый гибрид с запасом хода 65-mile на электротяге

Комфортен в управлении и хорошо оснащён

Оформить автомобиль можно всего за £173.92 в месяц

Мы ждали, когда BYD Dolphin G появится на торговой площадке Auto Express Buy A Car, и теперь это произошло. Впрочем, удивляться не приходится: как уже стало привычно для нового китайского бренда, доступные предложения отличаются впечатляющей выгодностью.

При стоимости £174 в месяц этот подзаряжаемый гибридный супермини обходится дешевле множества бензиновых и полностью электрических конкурентов. Модель также предлагает привлекательный вариант доступного владения автомобилем.

Трёхлетнее предложение от Jurni Leasing предусматривает первоначальный платёж в размере 12 месячных платежей — £2,087.04. После этого годовой пробег ограничивается отметкой в 5,000. При желании уменьшить сумму, вносимую авансом, можно выбрать первоначальный платёж за девять месяцев — £1,672.02. В таком случае ежемесячная стоимость увеличится лишь до £185.78.

Это предложение, вероятно, лучше подойдёт водителям с небольшим пробегом. Увеличение годового лимита до 8,000 приведёт к доплате £25.27 в месяц при первоначальном платеже за 12-month и £34.19 при варианте с девятью месяцами. Сумма не выглядит чрезмерной, однако для некоторых покупателей она может оказаться высокой.

Покупателям доступен широкий выбор моделей в классе супермини. Среди них есть популярные бензиновые автомобили, такие как Vauxhall Corsa, гибридный Toyota Yaris и полностью электрический Renault 5. Однако BYD Dolphin G остаётся единственным представленным подзаряжаемым гибридом.