Выгодное предложение дня: новый Nissan Micra «с фурором» всего за 204 фунта в месяц

Компания Nissan представила в Великобритании четвертое поколение электрического хэтчбека Micra, который совсем недавно поступил в продажу. Новинка доступна для оформления по лизинговым условиям через сервис Auto Express Buy A Car, где минимальный ежемесячный платеж составляет всего £204.

Эта цена актуальна для базовой комплектации Micra Engage в рамках четырехлетней лизинговой программы от AA Lease. В начале потребуется внести £2,748, после чего ежемесячные платежи будут составлять £204. В договор входит стандартный годовой лимит пробега — 5,000 миль.

Такой лимит может подойти тем, кто совершает короткие поездки или редко покидает пределы города. Электрическая Micra оснащена аккумулятором на 40 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 198 миль. При необходимости лимит пробега можно увеличить до 10,000 миль в год, добавив к ежемесячному платежу £16.

Базовая версия Engage включает в себя 18-дюймовые легкосплавные диски, энергоэффективный тепловой насос, мультимедийный экран диагональю 10,1 дюйма с интеграцией Google Maps и других сервисов Google, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, автомобиль оснащен цифровой панелью приборов на 7 дюймов и современными системами безопасности, такими как ассистент удержания в полосе и система контроля усталости водителя.