Выгодное предложение дня: скидка £23,000 на BMW iX? Узнайте подробности...

Покупатели автомобилей в Великобритании могут воспользоваться значительными скидками на один из лучших современных внедорожников — BMW iX. В рамках мартовской распродажи от компании Carwow, к которой присоединились дилеры со всей страны, на некоторые комплектации этой модели скидки достигают £23 000.

BMW iX привлекает сбалансированным сочетанием динамики, управляемости и комфорта. Интерьер автомобиля отличается простором, роскошью и передовыми технологиями, а общая эффективность модели оценивается экспертами очень высоко. Несмотря на узнаваемую массивную решетку радиатора, этот электрокар остается одним из самых привлекательных предложений в своем классе.

В акции участвуют как новые автомобили, которые можно заказать по индивидуальным параметрам, так и уже имеющиеся на складе у официальных дилеров. Скидки распространяются на весь модельный ряд BMW iX, включая топовую версию M70 с мощностью 650 л.с. и разгоном до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

Тем не менее, для выгодной покупки вовсе не обязательно выбирать флагманскую модификацию. Через сервис Buy A Car удалось обнаружить предложение на BMW iX xDrive60 в исполнении M Sport с дополнительными пакетами Tech, Pro и Sky. Обычно такой автомобиль стоил бы более £100 000, однако сейчас его можно приобрести всего за £78 000.