Лучшее автомобильное предложение дня: «BMW 1 Series» — премиальный хэтчбек за 216 фунтов в месяц

В поисках семейного хэтчбека с премиальным статусом, многие обращают внимание на BMW 1 Series. Сегодня, 28 марта, эта модель стала «Сделкой дня» по версии Auto Express. Благодаря сервису Buy A Car от Auto Express, немецкий хэтчбек теперь можно арендовать всего за 216 фунтов в месяц.

По условиям предложения от Lease Car UK, новый BMW 120 Sport доступен по цене 216,25 фунта в месяц при заключении договора сроком на четыре года. Важно отметить, что в лизинговый пакет входит лимит пробега 5 000 миль в год — вариант, идеально подходящий для городских поездок. Однако для тех, кто планирует более дальние путешествия, есть возможность увеличить лимит. Первоначальный взнос составляет 2 943 фунта, что эквивалентно оплате 12 месяцев аренды, и эта сумма может показаться достаточно высокой.

Тем не менее, условия можно скорректировать: увеличив годовой пробег до 8 000 миль и снизив первоначальный взнос до 1 856,56 фунта, ежемесячный платеж возрастает до 260,26 фунта. Такая стоимость сопоставима с актуальными предложениями на Volkswagen Golf, но при этом предусматривает больший пробег и меньший первый взнос.

В рамках акции предлагается версия 120i Sport, оснащённая 2,0-литровым бензиновым двигателем с мягким гибридом и мощностью 168 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды. Помимо динамики, BMW 120 демонстрирует хорошую экономичность — средний расход топлива превышает 52 миль на галлон по данным производителя.

Комплектация Sport включает автоматическую коробку передач, два экрана диагональю более 10 дюймов, поддержку беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски и камеру заднего вида.



Все предложения по «Сделке дня» формируются на базе сервиса Buy A Car от Auto Express, в который включены лучшие текущие лизинговые и дилерские условия со всей Великобритании.

Действуют стандартные условия и ограничения, стоимость и наличие могут меняться. Если данное предложение станет недоступно, актуальные предложения по аренде BMW 1 Series всегда можно найти на соответствующей странице сервиса.

Альтернативные предложения на конкурентов BMW 1 Series:



