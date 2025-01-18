Суперпредложение дня: стань гордостью города с MINI Cooper E за £186 в месяц

MINI - одна из тех машин, которая всегда чувствовала себя отлично под электрической силой. Компактные размеры делают его идеальным для городской езды, и неспособность уместить огромную батарею на самом деле не имеет значения, поскольку городские коммутировщики обычно не проезжают большие расстояния. К тому же у него есть привод, который благодаря импульсивному крутящему моменту электромотора соответствует ловкости и готовности к активному вождению MINI.

Таковыми остаются и последние MINI Cooper E, которые приносят удовольствие от вождения, проезжают достаточное расстояние на одном заряде для машины такого типа (официально 185 миль от своей чистой ёмкости 36,6 кВт-ч, примерно 150 в месте, которое мы называем 'реальным миром'), и в наши дни стали более доступными, чем раньше.

Что приводит нас к нашей автомобильной сделке дня: MINI Cooper E в эксклюзивной отделке за соблазнительные £186.11 в месяц, оказываясь ниже психологического барьера в £200 в месяц на значительную величину. Вам даже не нужно отдавать огромную сумму денег в качестве первоначального взноса, поскольку эта сделка с Select Car Leasing требует всего лишь £2,527.32 вперед.