Сделка дня на автомобиль: Будь умным с электрическим #1 всего за £252 в месяц

Автомобили, которые производит Smart сегодня, могут сильно отличаться от крошечного двухместного автомобиля, с которого бренд начал свой путь в девяностых годах, но здесь все еще присутствует тот же замысловатый характер и выдающиеся дизайны.

Но если стиль Smart #1 (и его название) вас не зацепили, то эта сделка, возможно, заставит вас взглянуть на него во второй раз.

Через сервис Auto Express Find a Car, e-car Lease в настоящее время предлагает #1 за соблазнительные £251.89. Сначала нужно оплатить первоначальный взнос в размере £3,228.68, и сделка рассчитана на 48 месяцев и 5,000 миль в год. Если вы проезжаете больше, вы можете увеличить этот показатель до 8,000 миль всего за немного более £12 в месяц.

К счастью, эта сделка не касается базовой модели, а предлагается более желаемая версия Pro+. В этой версии есть множество удобств, включая 19-дюймовые колеса, светодиодные фары, электрический задний лючок и подсветку салона.

Pro+ также обеспечивает вас самым большим аккумулятором, предлагаемым в #1 - 66 кВтч. Это дает заявленный запас хода в 261 милю - что, вероятно, эквивалентно примерно 220 милям в реальных условиях езды - и возможность быстрой зарядки постоянного тока мощностью 150 кВт, что означает, что зарядка с 10 до 80 процентов займет менее 30 минут.

С 268 л.с., отправляемыми на задние колеса, #1 преодолевает разгон 0-62 миль в час за 6.7 секунды, но в целом опыт вождения скорее комфортный, чем спортивный.

Салон - приятное место, благодаря интересно спроектированной приборной панели, и он огромен, что может вызвать удивление, если вы помните оригинальный Smart car.

Фото: autoexpress

Выбор сделки дня, который мы делаем, основан на нашем собственном сервисе Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по количеству. Если эта сделка истекла, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Smart #1 у ведущих поставщиков на нашей странице Smart #1.

Сделки на конкурентов Smart #1

Фото: autoexpress

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Новый Cupra BornCash £34,796Средняя скидка £816Новый Cupra BornНастройте сейчас

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Новый KIA EV3Cash £31,327Средняя скидка £2,278Новый KIA EV3Настройте сейчас