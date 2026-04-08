Лучшее предложение дня: приобретите самый продаваемый Jaecoo 7 менее чем за £250 в месяц

Jaecoo 7 вновь оказался в центре внимания автомобильного рынка Великобритании, став наиболее продаваемой моделью в прошлом месяце. Причина популярности очевидна — привлекательные условия лизинга, которые позволяют приобрести автомобиль менее чем за 250 фунтов в месяц.

В рамках сервиса Auto Express Buy A Car, компания Carwow Leasey предлагает Jaecoo 7 по цене 248,43 фунта в месяц после первоначального взноса в размере 3 276,16 фунта.

Первоначальный платеж рассчитан за 12 месяцев и может показаться высоким для некоторых покупателей. Однако есть и альтернативный вариант: при взносе за 9 месяцев сумма составит 2 696,65 фунта, а ежемесячный платеж вырастет лишь до 266,85 фунта.

Лимит пробега по умолчанию установлен на отметке 5 000 миль в год. При необходимости его можно увеличить до 8 000 миль за дополнительную плату в 11 фунтов в месяц или до 10 000 миль за 18,63 фунта.

Под капотом автомобиля установлен гибридный агрегат, который обозначается шильдиком SHS-S. Эта система уже известна по моделям Chery и Omoda, но для Jaecoo стала новинкой. Она сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель на четыре цилиндра и компактный гибридный модуль. По заявлению производителя, расход топлива составляет более 51 миль на галлон.

Водительские впечатления от автомобиля нельзя назвать самыми яркими или утонченными, однако большинство покупателей привлекает стиль, напоминающий Range Rover, а также высокий уровень оснащения.

Фото: autoexpress

В данной акции предлагается версия Pure, которая является базовой комплектацией Jaecoo 7. Несмотря на это, автомобиль оснащён множеством премиальных опций, похожих на Land Rover: 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой беспроводных Android Auto и Apple CarPlay, двухзонным климат-контролем и даже охлаждаемым центральным подлокотником.

Редакция Auto Express выбирает предложения «Car Deal of the Day» из собственной базы данных Buy A Car, где собраны лучшие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Следует учитывать, что действуют определённые условия, а цены и наличие автомобилей могут изменяться.

