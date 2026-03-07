Выгодное предложение дня: скидка £14 000 на Audi Q4 e-tron делает его еще привлекательнее

В Великобритании объявлены крупные скидки до £14,000 на один из самых популярных электромобилей — Audi Q4 e-tron. Эта модель пользуется высоким спросом благодаря просторному салону, высокому уровню оснащения и отличной управляемости, а также качественной отделке интерьера. Сейчас семейный внедорожник премиум-класса стал еще привлекательнее благодаря выгодным предложениям.

Впечатляющие скидки стали доступны в рамках мартовской распродажи, которую организовала компания Carwow. В рамках акции дилеры по всей стране снижают цены на одни из самых востребованных и популярных моделей во всех сегментах рынка. Выгодные условия распространяются как на автомобили с индивидуальной комплектацией, так и на готовые машины, находящиеся в наличии у проверенных дилеров по всей Великобритании. Специальные предложения действуют на весь модельный ряд Q4 e-tron, включая топовую версию Black Edition, оснащенную по последнему слову техники.

Интерьер Audi Q4 e-tron отличается стильным дизайном и ориентирован на водителя, что выгодно выделяет его среди конкурентов, таких как Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5. Центральный сенсорный экран диагональю 11,6 дюйма органично вписывается в архитектуру салона, не перегружая пространство. Особое внимание уделяется простоте и удобству управления мультимедийной системой, а на панели сохраняются привычные физические элементы управления климатом, избавляя водителя от необходимости использовать сенсорные панели.