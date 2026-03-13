Выгодное предложение дня: Audi Q5 за £391 в месяц — «станьте главным обсуждаемым событием в городе»

Компания Select Car Leasing в рамках сервиса Auto Express Buy A Car предлагает выгодное предложение на Audi Q5 — премиальный среднеразмерный кроссовер, который может стать альтернативой Genesis GV70 для тех, кто предпочитает более традиционный подход к выбору автомобилей этого сегмента.

Сейчас Audi Q5 доступен для лизинга по цене £391.24 в месяц. Это всего на несколько фунтов дороже, чем недавно опубликованное предложение на Genesis GV70. Для оформления договора потребуется внести первый платеж в размере £5,048.88 за 12 месяцев. Тем, кто предпочитает снизить начальные расходы, доступен вариант с девятимесячным авансовым платежом в £4,224.63, при этом ежемесячный платеж вырастет до £430.

Стандартное ограничение по пробегу для тарифа с 12-месячным первоначальным взносом составляет 5,000 миль в год. Для тех, кто планирует более активную эксплуатацию автомобиля, есть возможность увеличить лимит до 8,000 миль, доплатив всего £7.82 в месяц. Это особенно актуально, поскольку автомобиль оснащается экономичным дизельным двигателем, благодаря которому дальние поездки становятся более выгодными.

В качестве силового агрегата здесь выступает 2.0-литровый дизель TDI, который отличается плавностью работы и считается одним из самых рациональных вариантов для подобных автомобилей. Мощность двигателя составляет около 200 л.с., а средний расход топлива превышает 47 миль на галлон.

В рамках данного предложения Audi Q5 доступен в комплектации Sport — базовой, но при этом весьма оснащенной. В перечне стандартного оборудования числятся 19-дюймовые легкосплавные диски, адаптивный круиз-контроль, четырехзонный климат-контроль, спортивные передние сиденья, а также крупный сенсорный дисплей с поддержкой подключения смартфона.

Рынок премиальных кроссоверов также предлагает альтернативные варианты в лице BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Volvo XC60. Все три модели доступны в наличии и готовы к заказу в Великобритании.

BMW X3: стоимость нового автомобиля составляет £48,210, средняя экономия — £6,848. Оформить заказ можно уже сейчас.

Mercedes-Benz GLC: цена нового автомобиля — £54,450. Машина уже доступна для заказа.

Volvo XC60: новый автомобиль можно приобрести за £49,810. Заказать Volvo XC60 можно на сайте дилера.