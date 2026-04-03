Выгодное предложение дня: стильный и экономичный Alfa Romeo Junior Ibrida всего за £225 в месяц

Итальянский стиль, который всегда привлекает внимание, стал доступнее для покупателей в Великобритании. Благодаря специальному предложению на Auto Express Marketplace, Alfa Romeo Junior теперь можно арендовать всего за £224,50 в месяц.

Лизинговое предложение от компании Pink Car Leasing предусматривает первоначальный взнос в размере £2,892,95. Этот вариант рассчитан на 12 месяцев. Для тех, кто предпочитает более короткий срок, вариант на 9 месяцев обойдется более чем на £500 дешевле по первоначальному взносу, при этом ежемесячный платеж увеличивается лишь до £240,97.

Стандартный лимит пробега составляет 5 000 миль в год. Однако для тех, кому этого недостаточно, есть возможность увеличить пробег до 8 000 миль с доплатой менее £14 в месяц, либо до 10 000 миль за чуть менее £21 дополнительно к ежемесячному платежу.

Alfa Romeo Junior стала первой электрифицированной моделью бренда. В рамках данного предложения клиентам предлагается версия «Ibrida» — гибридная модификация автомобиля.

В основе силовой установки — бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра с тремя цилиндрами и электромотор мощностью 28 л.с., который питается от батареи ёмкостью 0,9 кВт·ч на 48 вольт. Батарея заряжается с помощью системы рекуперации энергии при торможении, что избавляет владельца от необходимости подключать автомобиль к электросети. Совокупная мощность установки достигает 134 л.с., что обеспечивает достойную динамику. Основное преимущество гибридной системы — экономичность: по заявлению производителя, расход топлива составляет почти 60 миль на галлон.

В рамках данного предложения клиент получает базовую комплектацию Alfa Romeo Junior, однако даже в этом исполнении автомобиль располагает богатым оснащением. Кроссовер оборудован 18-дюймовыми легкосплавными дисками фирменного стиля, автоматическим климат-контролем, цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном того же размера, поддерживающей беспроводное подключение смартфонов.

Фото: autoexpress

Каждое предложение «Сделка дня» формируется на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car, который включает лучшие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия и стоимость могут меняться, количество автомобилей ограничено. В случае окончания действия текущей акции, больше выгодных предложений по Alfa Romeo Junior можно найти на специальной странице модели.

В числе конкурентов Alfa Romeo Junior Ibrida на рынке представлены такие модели, как Jeep Avenger, Ford Puma и Mini Countryman.

Фото: autoexpress

Jeep Avenger предлагается по цене от £22,801 при средней экономии £3,103.

Фото: autoexpress

Ford Puma доступен от £25,229 при средней выгоде £2,230.

Фото: autoexpress

Mini Countryman стоит от £29,345, при этом средняя экономия составляет £210.