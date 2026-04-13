Выгодное предложение дня: «Abarth 600e привносит немного итальянского огня» всего за 186 фунтов в месяц

Abarth 600e доступен по аренде от 186 фунтов в месяц: 235 л.с., запас хода 200 миль, скидка 20 процентов на зарядку Gridserve.
Редакция
13.04.2026, 19:32·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Abarth, которая редко выводит на рынок выгодные предложения по лизингу, удивила автолюбителей специальным предложением на модель 600e.

Благодаря сервису Auto Express Buy A Car цена на этот горячий электрический SUV опустилась до £186 в месяц. Таким образом, высокая производительность доступна теперь по весьма привлекательной цене.

Данное предложение поступило от Carwow Leasey и рассчитано на срок до двух лет. Для оформления требуется первоначальный взнос за 12 месяцев, который составляет £2,527.24. Однако по желанию клиента сумма первого взноса может быть уменьшена: при выборе шестимесячного первоначального платежа его сумма снизится почти на £1,000, а ежемесячный платеж при этом вырастет лишь до чуть менее чем £225.

Стандартные условия лизинга предусматривают годовой лимит пробега в 5,000 миль. Для тех, кому требуется больше, доступно увеличение лимита до 8,000 миль. В случае 12-месячного первоначального взноса это приведёт лишь к незначительному повышению ежемесячного платежа — на £15.51.

Кроме того, в рамках сделки Carwow Leasey, клиенты получат 20-процентную скидку на зарядку на всех станциях Gridserve по всей Великобритании в течение года. Это позволит существенно сэкономить на подзарядке электрокара во время поездок.

