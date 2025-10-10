Лучшее автопредложение дня: «VW Golf R всего на £15 дороже в месяц, чем GTI?»

Volkswagen Golf R продолжает впечатлять своими характеристиками: модель оснащена мощной системой полного привода и остаётся практичным, просторным автомобилем, присущим семейству Golf. Сейчас у британских автолюбителей появилась уникальная возможность приобрести этот хэтчбек с солидной экономией — ежемесячный платёж составит всего £314.99.

Отметим, что разница в мощности между Volkswagen Golf R и классическим GTI составляет внушительные 67 лошадиных сил. Несмотря на это, разница в ежемесячном платеже минимальна — менее £15. Если воспользоваться предложением через сервис Auto Express Buy A Car, Golf GTI обойдётся в £300.58 в месяц, в то время как «заряженный» Golf R можно получить за £314.99. Оба автомобиля рассчитаны на разные категории покупателей, однако при текущих условиях Golf R выглядит более привлекательным вариантом.

Условия сделки подразумевают трёхлетний контракт с первоначальным взносом £4,049.85 и ограничением годового пробега до 5,000 миль. Для тех, кто предпочитает больше ездить, предусмотрена опция увеличения годового лимита до 8,000 миль, что потребует доплаты £40.45 в месяц.

Golf R не только превосходит GTI по мощности, но и предлагает дополнительную устойчивость благодаря системе полного привода. Этот механизм позволяет эффективно распределять крутящий момент между осями и колёсами, обеспечивая максимальное сцепление в любых условиях.

Под капотом модели установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 328 л.с. Благодаря интеллектуальной системе управления тягой, хэтчбек разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды и способен развивать максимальную скорость до 155 миль в час.

В актуальной версии Golf R Mk8.5 присутствуют ключевые доработки. В стандартную комплектацию входит система распределения тяги по колёсам (torque vectoring), а также адаптивная подвеска DCC3 (Dynamic Chassis Control), что позволяет водителю самостоятельно регулировать жёсткость амортизаторов и подвески под свой стиль езды и дорожные условия.

Интерьер обновлённого Golf R отличается улучшенной мультимедийной системой и более высоким качеством отделки по сравнению с предыдущим поколением. Автомобиль остаётся простым в управлении, комфортным для повседневных поездок и весьма практичным.

Фото: autoexpress

Предложение дня от Auto Express Buy A Car формируется на основе лучших текущих предложений от дилеров и лизинговых компаний Великобритании. На все сделки распространяются условия, а цены и наличие автомобилей могут меняться. Если данная акция завершится, всегда можно ознакомиться с другими актуальными предложениями по аренде Volkswagen Golf R на специальной странице издания.

Для тех, кто рассматривает альтернативы, на рынке также доступны выгодные предложения на конкурентов Golf R:

Фото: autoexpress

Cupra Leon: Новые автомобили в наличии по цене £24,932, средняя экономия составляет £7,795.

Фото: autoexpress

Audi A3: Новые экземпляры доступны по цене от £28,065, при этом средняя экономия достигает £2,713.

Фото: autoexpress

Honda Civic: В наличии новые автомобили по цене £32,497, средняя выгода составляет £1,383.