Выгодное предложение дня: стильный Volvo XC40 всего за £282 в месяц

Volvo XC40 доступен в Великобритании по привлекательной цене — от £281,71 в месяц при двухлетнем договоре лизинга. Предложение поступило от Motorlet Volvo и доступно через сервис Auto Express Buy A Car.

Для начала действия договора потребуется внести первоначальный платеж в размере £3,675.54. При желании его можно уменьшить до суммы, эквивалентной девяти ежемесячным платежам (£3,087.12), в этом случае ежемесячный взнос увеличится лишь до £310.24.

Лимит пробега на условиях с первоначальным платежом за 12 месяцев составляет 5 000 миль в год. За дополнительную плату всего £15.51 в месяц лимит можно увеличить до 8 000 миль.

Автомобиль оснащен экономичным 2,0-литровым бензиновым двигателем с мягким гибридом, который обозначается как B3. Мощность мотора достигает 161 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды, а средний расход топлива составляет 42,7 миль на галлон.

XC40 отличается не только выразительным дизайном, но и качественным салоном. Внутри — простор и отделка премиального уровня, а благодаря «коробчатому» кузову задние пассажиры получают дополнительное пространство. Объем багажника составляет 443 литра, что весьма впечатляет для компактного кроссовера.

Предлагается комплектация «Plus Dark», которая находится на ступень выше базовой и включает множество опций: информационно-развлекательную систему на базе Google, атмосферную подсветку салона, бесключевой доступ с функцией открывания багажника без рук, а также 19-дюймовые легкосплавные диски.

