Выгодное предложение дня: семиместный Skoda Kodiaq — "ваш за меньше чем £300 в месяц"

Skoda Kodiaq вновь занимает лидирующие позиции среди семиместных семейных внедорожников. Эта модель выделяется не только просторным салоном, но и обилием фирменных решений Skoda, получивших название «Simply Clever». Эксперты отмечают высокую практичность автомобиля, а также выгодные условия приобретения, что подтверждается двойной победой Kodiaq в конкурсе Auto Express Large SUV of the Year.

В рамках специального предложения от Carwow Leasey, доступного через платформу Auto Express Buy a Car, можно оформить аренду Skoda Kodiaq в комплектации SE с экономичным дизельным двигателем на четыре года. Для заключения договора потребуется первоначальный взнос в размере £2,961, а ежемесячный платеж составит £296.

Базовый лимит пробега по данному договору — 5,000 миль в год. Однако, для тех, кому необходимо больше, предусмотрены дополнительные опции: увеличение лимита до 10,000 миль обойдется всего в дополнительные £13 в месяц, а при выборе пакета на 12,000 миль ежемесячная стоимость составит £318.

Организаторы акции уверены, что предложенная сумма первого взноса весьма адекватна, учитывая четырехлетний срок аренды. Тем, кто предпочитает минимизировать стартовые расходы, доступна альтернатива: снизить первоначальный платеж до £642 с последующим ежемесячным платежом в £425.

Skoda Kodiaq также впечатляет своим багажным отделением. Даже при полностью разложенных семи сиденьях объем багажника составляет 340 литров — этого достаточно для повседневных покупок. Если сложить все сиденья, кроме передних, доступное пространство увеличивается до внушительных 2,035 литров. Задний ряд кресел больше подойдет детям, но при необходимости может использоваться и для перевозки взрослых на короткие дистанции.