Выгодное предложение дня: MG4 XPower мощностью 429 л. с. всего за £222 в месяц

MG4 XPower в очередной раз привлек внимание автолюбителей благодаря впечатляющему сочетанию мощности и выгодных условий аренды. Модель с мощностью 429 л.с. и полным приводом теперь доступна по уникально низкой цене — всего за £221.96 в месяц по программе лизинга от VIPGateway через сервис Auto Express Buy A Car.

Данное предложение распространяется на четырехлетний контракт с первоначальным взносом в размере £3,033.42, который покрывает первый 12-месячный период. Включён годовой лимит пробега в 5,000 миль, однако за дополнительную плату в £5.31 в месяц его можно увеличить до 8,000 миль. Если такой стартовый платеж кажется слишком высоким, существует альтернатива — девятимесячный взнос в £2,485.07 с незначительным увеличением месячного платежа до £235.

Значок XPower на автомобилях MG традиционно ассоциируется с выдающейся динамикой, и новый MG4 XPower не стал исключением. Эта модель продолжает славные традиции начала 2000-х, когда бренд прославился своими мощными версиями.

MG4 XPower оснащается двумя электромоторами, что обеспечивает ему полный привод и совокупную мощность 429 л.с. Благодаря этому автомобиль разгоняется с 0 до 62 миль в час всего за 3.8 секунды, а отметку в 30 миль в час преодолевает за впечатляющие 1.7 секунды.

За питание электродвигателей отвечает аккумулятор ёмкостью 64 кВт·ч, что позволяет проехать на одной зарядке до 239 миль. Быстрая зарядка с 0 до 80% занимает менее 30 минут при использовании ультраскоростной зарядной станции.

В рамках предложения представлен текущий MG4 XPower, при этом производитель недавно анонсировал обновлённую линейку модели MG4. Однако и прежняя версия остаётся привлекательной благодаря богатой комплектации: автомобиль выделяется оранжевыми суппортами, спортивными сиденьями с отделкой под замшу, 12.8-дюймовым тачскрином и поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Сервис Auto Express Buy A Car ежедневно отбирает лучшие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании. Все условия и цены могут меняться, а количество автомобилей ограничено. По окончании действия текущего предложения получить актуальную информацию и подобрать выгодный лизинг MG4 XPower можно на специальной странице модели.

Для сравнения, представлены другие интересные предложения: новый MG Motor UK MG4 доступен по цене от £22,620, Volkswagen Id.3 — от £27,863, а Cupra Born — от £25,053. Средняя экономия при покупке этих моделей достигает £9,856.