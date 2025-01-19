Выгодное предложение дня: 287 фунтов в месяц за семейный Peugeot E-3008 EV

Топовая комплектация GT.

Годовой лимит пробега 5 000 миль в течение 36 месяцев.

£287 в месяц с первоначальным взносом в £3 749.

Быть среднеразмерным электрическим кроссовером - непростая задача. И не только потому, что дети проведут три года втирая свои грязные пальцы в обивку салона, или потому что через шесть месяцев каждое колесо из легкосплавного металла будет сверкать, как диско-шар, после того как оно будет царапаться о каждый бордюр в радиусе пятнадцати миль.

Нет, дело в том, что конкуренция на рынке жесткая, и, если честно, среди многих, многих (многих) вариантов, Peugeot E-3008 у нас не занимает первое место. Если вас интересует, мы бы склонились к стильному Renault Scenic E-Tech или к чрезвычайно разумному Skoda Enyaq, если бы у нас был выбор.

Это не значит, что вам следует избегать E-3008, учитывая его элегантный дизайн, фантастическую конструкцию салона и багажник на 520 литров, особенно когда вы можете провести за рулем 36 месяцев за £287 в месяц.

Наша последняя Сделка дня по автомобилю предлагается компанией VIP Gateway и позволяет вам приобрести E-3008 в топовой комплектации GT за упомянутую сумму (хорошо, £287 и 51 пенс), после первоначального взноса в £3 749,10. Вам будет предоставлен лимит в 5 000 миль в год, но вероятно, вы сможете договориться о большем - заявленный диапазон пробега автомобиля в 326 миль означает, что более длительные поездки и более частое использование с этим конкретным электромобилем вполне возможны. Исходя из нашего опыта, реалистичной целью является примерно 300 миль.