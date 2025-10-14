Выгодное предложение дня: Omoda 5 за £187 в месяц — «отличная альтернатива Nissan Qashqai за меньшие деньги»

Omoda 5 продолжает усиливать свои позиции на рынке, предлагая выгодные условия для британских автолюбителей. Китайский кроссовер напрямую конкурирует с Nissan Qashqai, привлекая покупателей доступной ценой и богатым оснащением.

Согласно последнему предложению от Leasing Options, доступному через сервис Auto Express Buy A Car, автомобиль можно получить всего за £186.94 в месяц при первоначальном взносе £2,593.27. Такое предложение выгодно выделяется на фоне основных соперников, ведь ежемесячные платежи ниже примерно на £15 по сравнению с Nissan Qashqai.

Договор рассчитан на два года с лимитом пробега 5 000 миль в год. За дополнительную плату в £21 в месяц лимит можно увеличить до 8 000 миль ежегодно. Однако большинству водителей, которые используют автомобиль для повседневных поездок по городу и семейных нужд, стандартного лимита будет достаточно.

Примечательно, что за эту сумму предлагается не базовая версия, а топовая комплектация Noble. В оснащение входят две 10,25-дюймовые цифровые панели, беспроводная зарядка, панорамный люк, аудиосистема Sony с восемью динамиками, поддержка Apple CarPlay и Android Auto без проводов, электропривод багажника, а также подогрев сидений и рулевого колеса. Подобный набор опций в моделях Nissan Qashqai или Kia Sportage обойдется значительно дороже.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 183 л.с. и крутящим моментом 275 Нм в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Разгон до 62 миль в час занимает 7,9 секунды, что обеспечивает достойную динамику.



Фото: autoexpress

Omoda 5 отличается комфортом в управлении и мягкой подвеской. Качество отделки салона на высоком уровне, а пространство внутри достаточно для всей семьи.

Напомним, что предложения «Сделка дня» от Auto Express формируются на основе актуальных предложений от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании. Условия могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение перестанет быть доступным, актуальные варианты по Omoda 5 всегда можно найти на специальной странице модели.

Также доступны интересные предложения на конкурирующие модели. Среди них:



Фото: autoexpress

Nissan Qashqai: новые автомобили в наличии по цене от £25,013, со средней экономией £6,416.



Фото: autoexpress

MG Motor UK HS: новые автомобили доступны за £21,348, средняя скидка составляет £5,955.



Фото: autoexpress

KIA Sportage: новинки в наличии по цене от £28,514, средняя экономия на покупке — £3,066.